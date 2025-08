Jaros ziet eigen kwaliteit: "Dat moet ook wel, zeker bij Ajax"

"Dat is misschien anders dan tien, vijftien jaar geleden, toen je vooral echt ballen moest tegenhouden. Nu gaat het ook veel over het meevoetballen, het neerzetten achterin, de opbouw verzorgen, dat soort dingen. Ik vind dat ook wel leuk", vertelt Jaros in een interview met VI. "Ik ben daar eigenlijk altijd wel goed in geweest. Dat moet ook wel, in het moderne voetbal. En zeker als je bij Ajax speelt, dan moet je wel aardig kunnen meevoetballen."

De doelman lijkt voorlopig de strijd te winnen van Remko Pasveer. Jaros werkt fijn met hem samen, zo geeft hij aan. "We hebben een goede groep, Remko helpt mij ook veel. Als ik iets nodig heb of iets niet begrijp bijvoorbeeld, want in het Nederlands krijg ik nog niet alles mee natuurlijk. Met de keeperstrainers (Harmen Kuperus en Erik Heijblok, red.) heb ik ook goed contact. We kijken naar elke sessie elke wedstrijd en proberen te blijven verbeteren, want er is altijd ruimte voor verbetering."