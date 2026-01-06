Jasper Cillessen laat hart spreken: "Dat deed heel veel pijn"

2025 was een bewogen jaar voor oud-doelman van Ajax Jasper Cillessen. De doelman keerde afgelopen zomer terug bij NEC, waar hij als tweede keeper actief is.

Dat deed hij na een moeilijke periode bij UD Las Palmas, waar hij degradatie niet kon voorkomen en het seizoen noodgedwongen moest beëindigen na een zware botsing die hem in het ziekenhuis deed belanden. In gesprek met Omroep GLD blikt de voormalig Oranje-international terug op het afgelopen jaar.

Cillessen typeert 2025 als een bijzonder jaar. "Speciaal en minder positief bij momenten. Maar ik heb ook positieve dingen meegemaakt. Het kan alleen maar beter." In de slotfase van het seizoen ging het mis na een harde botsing, met grote gevolgen. "Dat was wel een flinke smet op het seizoen. Ik ben gelukkig wel helemaal hersteld en hoef hopelijk dit jaar niet naar het ziekenhuis."

In het ziekenhuis werd duidelijk dat Cillessen een geperforeerde darm had opgelopen, waardoor hij geen minuten meer kon maken voor Las Palmas in de strijd tegen degradatie. "Dat deed heel veel pijn. Ik kon helaas geen bijdrage meer leveren. Dat doet het pijn om op die manier toe te moeten kijken. Ik had het heel erg naar mijn zin. Op het hoogste niveau in Spanje en het weer was ook wel lekker. Beter dan de sneeuw hier", aldus Cillessen.