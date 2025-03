Jay Gorter: "Die transfer was voor mij niet super interessant"

Jay Gorter mocht donderdagavond eindelijk weer eens in actie komen voor Ajax. De doelman stond de afgelopen zomer in de belangstelling van SC Heerenveen, maar vertrok uiteindelijk niet naar Friesland.

"Dat was voor mij niet super interessant om die kant op te gaan, omdat de visie daar was om met meerdere keepers onder de lat te werken. Dat was de visie van Robin van Persie", vertelt Gorter voor de camera van Ziggo Sport. "Dat vind ik op zich helemaal geen verkeerde visie, maar als ik op huurbasis zou vertrekken wilde ik eigenlijk wel spelen."

"Het was niet helemaal waar ik naar op zoek was", vervolgt de doelman. Tegen Eintracht Frankfurt mocht Gorter dus invallen, maar een transfer lijkt komende zomer voor de hand te liggen. Gorter zelf heeft nog geen idee waar zijn toekomst ligt. "We zullen vast een gesprek hebben met Ajax, maar natuurlijk wil ik meer spelen."

"Als je hier staat na anderhalf jaar, denk je wel bij jezelf: ik wil wekelijks doen wat ik leuk vind. Maar deze club is geweldig en ik heb het super naar mijn zin. We hebben een super team en super staf. We moeten gaan kijken of mijn doelen zwaarder wegen dan dat", aldus Gorter.