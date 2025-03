Jay Gorter eindelijk weer Ajax-goalie: "Zou liegen als ik dat zeg"

"Ik zou liegen als ik zeg dat het niet lastig was", geeft Gorter toe bij Ziggo Sport. "Het is zo'n anderhalf jaar geleden. Het was in oktober 2023 dat ik geblesseerd raakte tegen FC Utrecht. Het is heel lang geleden. Ik heb weinig ritme vooral. Wat ik zeg: ik zou liegen als ik zeg dat het niet lastig is. Maar uiteindelijk is het wel mijn job en moet ik er staan. Ik wil er ook staan natuurlijk, want je bent professional. Dan moet je het laten zien."

"Het was oké. Niet super bijzonder, maar daar was het ook de wedstrijd niet naar. We zullen vast een gesprek hebben met Ajax, maar natuurlijk wil ik meer spelen. Als je hier staat na anderhalf jaar, denk je wel bij jezelf: ik wil wekelijks doen wat ik leuk vind. Maar deze club is geweldig en ik heb het super naar mijn zin. We hebben een super team en super staf. We moeten gaan kijken of mijn doelen zwaarder wegen dan dat", aldus Gorter.