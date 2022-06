Geschreven door Idse Geurts 03 jun 2022 om 10:06

Jeugd-speler Jaydon Banel heeft zijn eerste professionele contract bij Ajax getekend. De zeventienjarige-aanvaller zet zijn handtekening onder een contract tot 2025. Dit meldt de club via de officiële kanalen.

Banel speelt ondertussen al tien jaar bij Ajax. In 2012 kwam de buitenspeler over van Zeeburgia. Dit seizoen speelde Banel zijn wedstrijden vooral voor Ajax O18. In januari mocht het talent echter al zijn debuut maken in het betaalde voetbal. Bij Jong Ajax mocht Banel invallen tegen FC Den Bosch. Uiteindelijk speelde de zeventienjarige-speler acht wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie namens Jong Ajax. Volgend seizoen zal Banel volledig aansluiten bij het team van John Heitinga.

De linksbuiten is uiteraard zelf enorm blij met zijn contract. Tegenover AjaxTV laat Banel weten dat hij wel vrij zenuwachtig was voor het grote moment. “Vanmorgen had ik een beetje knikkende knieën, maar gelukkig heb ik goed geslapen vannacht. Mijn familie keek uit naar dit moment”, laat de aanvaller weten. Hoewel Banel enorm trots is op zijn contract, ziet hij het wel als een ‘eerste stap’. De linksbuiten heeft uiteindelijk de ambitie om het eerste elftal te bereiken. “Bij Jong Ajax wil ik eerst basisspeler worden en mijn stempel te gaan drukken. Van daaruit wil ik naar het eerste toewerken”, laat de jonge speler weten.