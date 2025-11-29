Kick-Off
Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
Ajax-seizoenkaartprijs stijgt ondanks spel: "Blijf maar lappen"

Rik Engelbertink
bron: F1 aan Tafel
Johan Cruijff ArenA
Johan Cruijff ArenA Foto: © Pro Shots

Rob van Someren is bepaald niet te spreken over het huidige niveau van Ajax. Waar hij weinig van begrijpt, is het feit dat de seizoenkaarten maar duurder blijven worden. Dat, terwijl Ajax thuis van tegenstanders als Excelsior verliest.

"Het was koud daar! Het was ook geen enerverende wedstrijd waar supporters het warm van krijgen. Dit was echt een desillusie, maar dat is het al een aantal seizoenen", zegt Van Someren bij F1 aan Tafel. "En elk jaar gooien ze 5% op de seizoenkaart. Je blijft maar lappen, en iedere keer denk je: naar iemands uitvaart gaan is gezelliger."

Ajax is stuurloos, en mist een trainer en technisch directeur. "Ik denk dat het bij Ajax in het bedrijf van hoog tot laag zo fout zit... Ze zijn nu op zoek naar een technisch directeur. Iedere coach die je wil aanstellen wil weten wat de bandbreedtes zijn. En zelfs Marc Overmars zegt nee", zegt Van Someren. "Als Ajax-fan is het niet leuk. Het is een strafkamp. Komend weekend sla ik het ook even over."

Video’s
0 reacties
