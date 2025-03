"Je kunt me niet wijsmaken dat Klaassen er nu niet beter uitziet"

"Hij kan er weer tegenaan hoor", laat Yilmaz Kahraman van Amsterdam Hair Institute weten. "De behandeling is geslaagd. Marco’s voorlijn is gecorrigeerd en zijn kruin is verbeterd”, constateert hij. In het verleden hielp hij Davy Klaassen aan een beter kapsel. "Je kunt mij niet wijsmaken dat hij er nu niet beter uitziet."

"Ik heb meerdere voetballers gehad die zeiden dat ze zich er veel beter door zijn gaan voelen", vervolgt Kahraman. "Je kunt zelfs belachelijk gemaakt worden om je haar. En het zijn vaak topsporters. Die streven naar perfectie. Dat hebben ze dan kennelijk ook bij hun kapsel", stelt hij.

Voormalig Ajax-voetballer Ronald de Boer snapt wel dat er steeds meer haartransplantaties zijn in de voetbalwereld. "Een beetje ijdelheid komt er sowieso bij kijken. Je wil er goed en verzorgd uitzien", legt hij uit. "Net zoals daarbij hoort dat je niet 200 kilo wil wegen, past daar een mooi kapsel bij. Dat neemt denk ik ook een stukje onzekerheid weg. Een haartransplantatie is tegenwoordig net of je naar de tandarts gaat", besluit De Boer.