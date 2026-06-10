"Je ziet dat die prijs onbetaalbaar is geworden voor Ajax en PSV"
Mats Rots gaat zijn loopbaan vervolgen bij Hoffenheim, hoewel de vleugelverdediger ook op het verlanglijstje stond van clubs als Ajax en PSV. Jeroen Kapteijns vindt het jammer dat de linksback van FC Twente naar de Bundesliga vertrekt.
"Voor een speler als Rots zou het goed zijn geweest om eerst een tussenstap te maken bij een club als PSV, om vervolgens naar de Premier League of Bundesliga te gaan", legt hij uit in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. "Maar je ziet dat die prijs onbetaalbaar is geworden voor Ajax, PSV of Feyenoord", constateert Kapteijns, die ontkent dat PSV achter het net vist.
"Hij stond op de lijst, maar ze hebben geen concrete stappen ondernomen. Voor dit soort bedragen had PSV hem niet kunnen halen”, beseft de verslaggever, die weet dat FC Twente in totaal circa 16 miljoen euro gaat ontvangen. De Tukkers ontvangen een vast bedrag van 13,5 miljoen euro. "Die 2,5 miljoen zijn bonussen die vrijwel zeker vallen. Mochten ze niet vallen, dan moeten ze aan het einde van de rit alsnog betaald worden door Hoffenheim", verklapt hij.
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"Je ziet dat die prijs onbetaalbaar is geworden voor Ajax en PSV"
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