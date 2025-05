Jeffrey de Lange naar Ajax? "Een oriënterend gesprek gevoerd"

"De middenvelder startte dit seizoen tien keer als aanvoerder en had met zijn treffers in de thuis- én uitwedstrijd tegen PSV een groot aandeel in de zes punten die tegen de concurrent werden gepakt", schrijft de clubwatcher op de website van de Telegraaf. "Opvallend is dat zeven van de acht doelpunten die Klaassen dit seizoen scoorde het eerste Ajax-doelpunt was, waarvan drie keer de 1-0 of 0-1", blikt Verweij terug.

"De routinier speelde dit seizoen 31 van de 34 competitieduels en kwam tot 2.182 speelminuten", vervolgt hij. "Ook voor Remko Pasveer (41) ligt een nieuw contract klaar. De keeper kan een verbintenis tot de zomer van 2026 tekenen, maar heeft de aanbieding in beraad. De clubleiding heeft Pasveer te kennen gegeven ontzettend blij met hem te zijn, maar in principe wel op zoek te gaan naar een andere eerste keeper", aldus Verweij.

"Of dat Matheus Lima Magalhães (33) wordt of een ander, is niet bekend. De Braziliaan kan naar het Braziliaanse Gremio, maar Ajax heeft een optie tot koop bedongen bij Braga. De komende dagen of weken zullen de Amsterdammers de knoop doorhakken of de optie wordt gelicht", weet hij. "In principe is de club tevreden over de keeper die in de winterstop vanuit Portugal overkwam. Met het management van Jeffrey de Lange (27), wiens naam ook werd genoemd, is een oriënterend gesprek gevoerd. De reservedoelman van Olympique Marseille staat op een lijstje, maar is op dit moment geen belangrijke kandidaat."