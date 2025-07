Jeffrey de Lange verbaasd: "Mankeer toch niets aan mijn handen?"

"Ik wist dat het een grote club was, maar toen ik voor het eerst uit het vliegtuig stapte in Marseille, dacht ik: oké, dit is iets anders", blikt De Lange terug tegenover De Stentor.

Zo worden zijn voetbalschoenen standaard gepoetst door de materiaalman. "Ze pakken mijn schoenen, maar dan zeg ik: 'Nee man, ben je gek, ik mankeer toch niets aan mijn handen?' Als het aan de club ligt, train ik, ga ik weer naar huis en worden mijn boodschappen bezorgd en wordt mijn auto gewassen. Ik vind het heerlijk om even met mijn vriendin naar een supermarktje te gaan", aldus De Lange.

De 27-jarige doelman wordt bij Olympique Marseille compleet in de watten gelegd. Zo wordt het eten allemaal op maat gemaakt. "Elke ochtend staat mijn ontbijtje klaar. Er is een krachtprogramma alleen voor mij, alles is erop gericht om mij te laten presteren. En dat doen ze voor iedereen."

De Lange speelde tot dusver pas twee bekerwedstrijden en had de pech dat zijn club al vroeg uit het bekertoernooi vloog. "Twee wedstrijden is naar mijn idee natuurlijk te weinig", is De Lange eerlijk. "Als ik zie wat mijn niveau was toen ik wegging bij Go Ahead en hoe het nu is, dan heb ik alleen maar geleerd. Ben je hier een dag niet scherp, dan vliegen de ballen je letterlijk om de oren. Dan gaat alles te snel. Je moet topfit zijn. Maar ik heb wel eerlijk gezegd dat ik meer moet spelen, anders ga ik het moeilijk krijgen."