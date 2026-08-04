Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

'Jeffrey de Lange zwaar teleurgesteld na mislukte transfer'

Bjorn
Jeffrey de Lange
Jeffrey de Lange Foto: © BSR Agency

Voormalig Ajax-doelman Jeffrey de Lange baalt flink dat hij niet de nieuwe doelman van FC Twente is geworden. De keeper van Olympique Marseille werd serieus begeerd door de club uit Enschede, maar uiteindelijk tekent Joël Drommel in De Grolsch Veste. 

De Lange is volgens de gerenommeerde Franse sportkrant L'Équipe 'zwaar teleurgesteld' in de opstelling van Olympique Marseille, dat twee aanbiedingen van FC Twente van tafel veegde. "Hij was erg enthousiast was over het idee om terug te keren naar zijn oude club", aldus de Franse krant.

Clubwatcher Leon ten Voorde van de Tubantia beaamt dat. "De Lange wilde graag terug, maar zijn werkgever Olympique Marseille zat volgens FC Twente veel te hoog in de boom door enkele miljoenen te vragen voor een keeper die in Frankrijk tweede keus was", schrijft hij op de website van de krant.

De Lange moest bij Olympique Marseille voormalig Ajax-doelman Gerónimo Rulli, die nu op weg lijkt naar Manchester City, voor zich dulden. De 28-jarige doelman lijkt echter geen toekomst te hebben in de Franse havenstad en hoopte op een transfer. Hij is niet te spreken over de onderhandelingen die Olympique Marseille voerde en had graag de stap naar Enschede gemaakt.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

0
Erik ten Hag in gesprek met ESPN

Ten Hag kritisch op situatie bij Ajax: "Grotendeels verdwenen"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws Jeffrey de Lange
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws