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Ajax historie & oud-spelers

'Jeffrey de Lange zwaar teleurgesteld na mislukte transfer'

Bjorn
Jeffrey de Lange
Jeffrey de Lange Foto: © BSR Agency

Voormalig Ajax-doelman Jeffrey de Lange baalt flink dat hij niet de nieuwe doelman van FC Twente is geworden. De keeper van Olympique Marseille werd serieus begeerd door de club uit Enschede, maar uiteindelijk tekent Joël Drommel in De Grolsch Veste. 

De Lange is volgens de gerenommeerde Franse sportkrant L'Équipe 'zwaar teleurgesteld' in de opstelling van Olympique Marseille, dat twee aanbiedingen van FC Twente van tafel veegde. "Hij was erg enthousiast was over het idee om terug te keren naar zijn oude club", aldus de Franse krant.

Clubwatcher Leon ten Voorde van de Tubantia beaamt dat. "De Lange wilde graag terug, maar zijn werkgever Olympique Marseille zat volgens FC Twente veel te hoog in de boom door enkele miljoenen te vragen voor een keeper die in Frankrijk tweede keus was", schrijft hij op de website van de krant.

De Lange moest bij Olympique Marseille voormalig Ajax-doelman Gerónimo Rulli, die nu op weg lijkt naar Manchester City, voor zich dulden. De 28-jarige doelman lijkt echter geen toekomst te hebben in de Franse havenstad en hoopte op een transfer. Hij is niet te spreken over de onderhandelingen die Olympique Marseille voerde en had graag de stap naar Enschede gemaakt.

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