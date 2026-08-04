'Jeffrey de Lange zwaar teleurgesteld na mislukte transfer'
Voormalig Ajax-doelman Jeffrey de Lange baalt flink dat hij niet de nieuwe doelman van FC Twente is geworden. De keeper van Olympique Marseille werd serieus begeerd door de club uit Enschede, maar uiteindelijk tekent Joël Drommel in De Grolsch Veste.
De Lange is volgens de gerenommeerde Franse sportkrant L'Équipe 'zwaar teleurgesteld' in de opstelling van Olympique Marseille, dat twee aanbiedingen van FC Twente van tafel veegde. "Hij was erg enthousiast was over het idee om terug te keren naar zijn oude club", aldus de Franse krant.
Clubwatcher Leon ten Voorde van de Tubantia beaamt dat. "De Lange wilde graag terug, maar zijn werkgever Olympique Marseille zat volgens FC Twente veel te hoog in de boom door enkele miljoenen te vragen voor een keeper die in Frankrijk tweede keus was", schrijft hij op de website van de krant.
De Lange moest bij Olympique Marseille voormalig Ajax-doelman Gerónimo Rulli, die nu op weg lijkt naar Manchester City, voor zich dulden. De 28-jarige doelman lijkt echter geen toekomst te hebben in de Franse havenstad en hoopte op een transfer. Hij is niet te spreken over de onderhandelingen die Olympique Marseille voerde en had graag de stap naar Enschede gemaakt.
Zet in op Ajax in Europa!
Ajax speelt donderdag de return in de derde voorronde van de Conference League tegen Shelbourne FC. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
'Jeffrey de Lange zwaar teleurgesteld na mislukte transfer'
Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"
VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax
Ter Stegen krijgt videoboodschap van oud-Ajacied: "Ik ben heel blij"
Arokadare merkt op: "Dat voel je gelijk als je binnenkomt bij Ajax"
'PSG geeft niet op en bereidt verbeterd bod voor op Mika Godts'
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel tussen PEC Zwolle en Ajax
Van de Kerkhof onder de indruk: "Ik was van de week bij Ajax"
Ajax-supporters boos om betaalmuur: "Een dikke middelvinger"
Ajax-transfer zorgt voor verbazing: "Vind ik heel opvallend"
Cruijff verwelkomt nieuwe Ajax-aanwinst: "We kennen elkaar goed"
Nijhuis legt nieuwe Eredivisie-regels uit: "Er komt meer snelheid"
Ter Stegen hoorde goede verhalen over Ajax: "Dat was overtuigend"
UEFA publiceert voorlopige spelerslijst Ajax: geen Brandt, wel Godts
'Ajax totaal niet onder de indruk van eerste Mika Godts-bod PSG'
'Ajax heeft vertrouwen in Lang-deal, vraagprijs Napoli bekend'
Kogel is door de kerk: Ajax presenteert Marc-André ter Stegen
'Zes spelers van Ajax mogen van Cruijff deze zomer vertrekken'
Janssen lovend over Ajacied: "Hij heeft een geweldig inzicht"
Henderson voltooit opvallende transfer naar Premier League-top
Cruijff bekritiseerd om rol bij Ajax-vrouwen: "Als-ie eerlijk is"
Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"
Mike Verweij zet streep door Ajax-transfer: "Absoluut geen optie"
'Spaanse SPORT onthult: op deze dag wordt Ter Stegen gepresenteerd'
'Delegatie van KNVB sprak urenlang met voormalig Ajacied'
Van Gaal reageert op Oranje-link: "Ik vind dat ongelofelijk"
'Ajax in gesprek met Lang, aanvaller staat open voor terugkeer'
Janssen vreest voor Ajax: "Dan hebben ze wel een groot probleem"
Brandt gaat cashen bij Ajax: "Dat wordt bij zijn salaris opgeteld"
Verweij zet streep door komst Ajax-doelwit: "Absoluut geen optie"