'Jeffrey de Lange zwaar teleurgesteld na mislukte transfer'
Voormalig Ajax-doelman Jeffrey de Lange baalt flink dat hij niet de nieuwe doelman van FC Twente is geworden. De keeper van Olympique Marseille werd serieus begeerd door de club uit Enschede, maar uiteindelijk tekent Joël Drommel in De Grolsch Veste.
De Lange is volgens de gerenommeerde Franse sportkrant L'Équipe 'zwaar teleurgesteld' in de opstelling van Olympique Marseille, dat twee aanbiedingen van FC Twente van tafel veegde. "Hij was erg enthousiast was over het idee om terug te keren naar zijn oude club", aldus de Franse krant.
Clubwatcher Leon ten Voorde van de Tubantia beaamt dat. "De Lange wilde graag terug, maar zijn werkgever Olympique Marseille zat volgens FC Twente veel te hoog in de boom door enkele miljoenen te vragen voor een keeper die in Frankrijk tweede keus was", schrijft hij op de website van de krant.
De Lange moest bij Olympique Marseille voormalig Ajax-doelman Gerónimo Rulli, die nu op weg lijkt naar Manchester City, voor zich dulden. De 28-jarige doelman lijkt echter geen toekomst te hebben in de Franse havenstad en hoopte op een transfer. Hij is niet te spreken over de onderhandelingen die Olympique Marseille voerde en had graag de stap naar Enschede gemaakt.
Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"
Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"
Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"
'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"
Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"
Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."
Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"
Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Mokio en Brandt schieten stroef Ajax voorbij tien man PEC Zwolle
'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'
Mika Godts haakt af in warming-up, Eredivisie-debuut voor talent
'Jordi Cruijff zorgt voor verdeeldheid': "Te veel korte termijn"
Opstelling Ajax bekend: basisdebuut voor aanwinst Ter Stegen
Míchel Sanchez zorgt zondag tegen PEC voor unieke reeks bij Ajax
Brandt overtuigd door Ajacied: "Ik zag het vuur in zijn ogen"
Bruggink lyrisch over Ajacied: "Écht een waanzinnig goede speler"
Cruijff geprezen voor Ajax-transfers: "Hij heeft iets bijzonders"
Ten Hag kritisch op situatie bij Ajax: "Grotendeels verdwenen"
Waterreus prijst Ajax-aanwinst: "Dit is absolute wereldklasse"
Theo Janssen lacht: "Dat was het verhaal toen hij bij Ajax kwam"
Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"
Míchel Sanchez drukt stempel: "Veelzeggend hoe hij met Mokio omgaat"
Verweij: "Plaatst hij dat zijn buurjongen heeft getekend bij Ajax..."
De Boer over transfertarget Ajax: "Er is wat mis met die jongen"
Abdalla kijkt ogen uit bij Ajax: "Gewoon Champions League-niveau"
Voetbalprominenten voorspellen: hier eindigt Ajax dit seizoen
Vahle: "Opvallend dat zij niet genoemd worden als titelfavoriet"
Ajax-talent: "Het maakt mij geen ene reet uit waar ik speel"
Vivianne Miedema wijst naar Ajax: "Cruijff moet dit niet doen"
Ronald de Boer lyrisch over Ajacied: "Een soort Jude Bellingham"