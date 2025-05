Jeffrey Lang reageert: "Zelf ook genoeg domme dingen gedaan"

"Het was bij een jeugdtoernooi van Alexandria’66, waar mijn jongste zoontje speelt. Ook weer een talentje, hoor", gaat hij verder. "Ik floot die wedstrijd en er ontstond discussie over een situatie. Ik dacht dat de bal via de paal achterging, maar de bal was via een verdediger achtergegaan, zodat het een corner was. De lijnrechter gaf dat aan en dus gaf ik alsnog corner. Die trainer riep van alles vanaf de zijlijn en liep daarna het veld in om verhaal te halen. Ik gaf hem een reactie en hij voelde zich gekleineerd door mij. Toen haalde hij ineens uit. Die had ik niet aan zien komen."

"Dat ik een klap heb gehad, vind ik zelf nog niet zo erg. Ik ben wel wat gewend", vertelt Lang in De Telegraaf . "Maar ik vind het wel heel erg dat dit is gebeurd voor het oog van kinderen van acht jaar oud. De kinderen waren van slag, moeders waren overstuur en het team van de man die dat heeft gedaan kon na één wedstrijdje alweer naar huis. De hele dag van die kinderen was verpest."

"Iedereen wilde dat ik aangifte zou doen, maar dat wilde ik niet doen", vervolgt hij. "Er kwam politie op het sportpark, maar die heb ik links laten liggen. Ik heb gezegd: ’Ik geef de man 24 uur de tijd om me te bellen en excuses te maken.’ Iedereen zei: ’dat gebeurt niet’. Maar hij heeft me de volgende dag gebeld en duizendmaal zijn excuses gemaakt. Ik heb er respect voor, dat hij de moed heeft gehad om me te bellen. We hebben een lang gesprek gehad. Hij had erg veel spijt en had het erover, dat hij een voorbeeld wilde zijn voor zijn kind. Dat is niet zo goed gelukt, kunnen we wel zeggen, maar voor mij is de kous af."

"Naar aanleiding van het filmpje heb ik allerlei reacties gehad van mensen die namens mij wel even verhaal willen halen bij die man. Vrienden, maar zelfs ook onbekenden. Ik heb iedereen gezegd: dat wil ik niet, laat die man met rust, het is klaar wat mij betreft. Ik heb niks gebroken, ik ben niet invalide, hij heeft mijn kinderen niks aangedaan. Natuurlijk is het niet goed wat er is gebeurd. Maar we hebben er samen over gesproken en daarmee is voor mij de kous af. Daar heb ik mijn woord op gegeven. We hebben dat als mannen opgelost. Ik heb zelf vroeger ook genoeg domme dingen gedaan", aldus Lang.