Geschreven door Auke Kooreman 29 jan 2021 om 22:01

Jong Ajax wist de zwaar bevochten mini topper vrijdagavond te winnen. Volgens Victor Jensen was dit een typische Jong Ajax wedstrijd, maar wat houdt dat precies in?

De Deense aanvallende middenvelder die al een tijdje meeloopt bij Jong Ajax vertelde niet precies wat een typische Jong Ajax wedstrijd is. Ondanks dat vertelde hij tussen zijn antwoorden door wel een paar punten van een typische Jong Ajax wedstrijd. “Het was een wedstrijd die op en neer ging. Met hier en daar wat persoonlijke fouten of slordige passes, maar ondanks dat was de verdediging wel scherp,” vertelt hij in gesprek met ESPN.

Jensen is een van de oudste jongens van selectie en is op een leeftijd waarop hij elke week moet spelen op het hoogste niveau. Dat is nog niet het geval, maar hij laat wel steeds vaker zijn kwaliteiten zien. In de eerste seizoenshelft was erg ongelukkig en vaak onzichtbaar tijdens een wedstrijd. Na zijn debuut in Ajax1 is dat grotendeels veranderd. Hij scoort en niet op los of geeft geen zes assists in vier wedstrijden, maar hij valt wel vaker op.

Vrijdagavond was de Deen ook erg opvallend en kon hij een doelpunt achter zijn naam schrijven, maar op een haar na waren het er geen twee vrijdagavond. “Het scheelde niks. De keeper pakte hem prachtig, maar toen ik schoot dacht ik eigenlijk al dat hij erin ging. Helaas was dat niet het geval, maar gelukkig maakte ik kort daarna toch nog mijn goal.” Jensen viel niet alleen op dankzij zijn goal en goede spel, maar ook dankzij zijn vreemde aftrap. “Ik weet niet wat er gebeurde, maar het was niet de bedoeling. Ik kreeg een soort black-out en raakte de bal daardoor twee keer aan, maar ik heb dit nog nooit meegemaakt. Mijn teamgenoten en de trainer stonden ook net als ik met verbaasde ogen naar het moment te kijken, maar gelukkig kunnen wij dankzij de overwinning en mijn goal er achteraf om lachen,” aldus Jensen.

Ondanks het slechte veld vond Jensen dat het team inclusief hem zelf het goed hadden gedaan. “Het veld was vandaag niet in de beste staat, maar ondanks dat speelde wij aardig voetbal. Een paar mooie opgebouwde aanvallen van achter waaronder de 0-1. In de laatste minuten viel iedereen zowat bijna, maar wij hielden de ruimtes gelukkig klein en lieten de overwinning niet onze hadden glippen.”