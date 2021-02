Geschreven door Jessica Westdijk 03 feb 2021 om 13:02

Victor Jensen wordt de rest van het seizoen verhuurd aan FC Nordsjaelland. Volgens Ekstra Bladet hoeven de Denen daarvoor nauwelijks geld op tafel te leggen.

De Amsterdammers betalen tot aan de zomer naar verluidt het grootste gedeelte van het spelerssalaris van het jonge talent door. Dat zou Ajax doen om de band met FC Nordsjaelland zo sterk mogelijk te houden. In het verleden haalde de Nederlandse topclub namelijk Kristian Rasmussen en Mohammed Kudus uit Denemarken op en Ajax hoopt in de toekomst dezelfde samenwerking te behouden.

Overmars kon Jensen eveneens verhuren aan twee andere Europese clubs, maar zij wilden een optie tot koop in het contract. Het bestuur en de technische staf van Ajax zouden echter overtuigd zijn van de kwaliteiten van Jensen en hopen dan ook in de toekomst dat hij alsnog het eerste elftal van Ajax haalt. Door hem voor een half jaar aan FC Nordsjaelland te verhuren, kan Ajax in de zomer opnieuw bekijken hoever Jensen dan is in zijn ontwikkeling

De aanvaller speelt sinds de zomer van 2017 bij Ajax en kwam via de O19 in Jong Ajax terecht. Daarvoor speelde hij tot nu toe 49 wedstrijden, waarin hij 11 keer scoorde. Dit seizoen was hij een vaste waarde bij de beloften. Anderhalve maand geleden mocht hij tegen PEC Zwolle ook zijn debuut maken in Ajax 1. Nu keert Jensen dus voor in ieder geval een half jaar terug naar zijn vaderland, waar hij bij FC Nordsjaelland minuten kan gaan maken op het hoogste niveau. Bij Ajax ligt de 20-jarige aanvaller nog tot medio 2023 vast.