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Jeremain Lens doet boekje open: "Hadden in de cel kunnen zitten"

Niek
Jeremain Lens in Oranje
Jeremain Lens in Oranje Foto: © Pro Shots

Jeremain Lens kan terugkijken op een bijzondere tijd bij PSV. Met de Eindhovense club trok hij in 2013 voor een trainingskamp naar Thailand en die trip is de voormalig profvoetballer, die in de jeugdopleiding van Ajax speelde, zeker nog niet vergeten.

"We waren in Bangkok", weet Lens zich te herinneren in de podcast Taxitakkies. "We hebben die town helemaal op z'n kop gezet. Op een gegeven moment maakten ze ook een elke keer zo'n gebaar als in Hangover (de film, red.)."

De spelersgroep van PSV haalde destijds allerlei gekkigheid uit, zo vertelt de voormalig aanvaller van de Eindhovense club. "In mijn tijd bij PSV hadden we een hele groep, die heel leuk was", gaat hij verder. "Dat waren echt een stuk of vijf, zes jongens. Van Kevin Strootman, Dries Mertens, Gini Wijnaldum, Jetro Willems."

Lens denkt dat die avond in Bangkok ook anders af had kunnen lopen. "Ik zweer, als ik terugdenk aan die nacht, hadden we allemaal levenslang in de cel kunnen belanden. Ze gingen op zo'n tuktuk springen, pissen vanuit die tuktuk. We hebben een soort Hangover gehad daar. We hadden gewoon zo'n leuke groep daar. We waren allemaal knettergek", aldus Lens.

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