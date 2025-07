Jermoumi vindt club in Nederland na transfervrij vertrek bij Ajax

Jermoumi tekent een contract voor één seizoen bij de club uit Leeuwarden, met een optie voor nog een seizoen. De Marokkaans jeugdinternational speelde bijna vijftig wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, maar kwam nooit tot een doorbraak in het eerste van Ajax.

Technisch manager Lars Lambooij is blij met de komst van Jermoumi. "Dit aantal wedstrijden in de benen op zo’n jonge leeftijd zegt iets over zijn talent en mogelijkheden. Hij heeft een aantal specifieke wapens, waarvan snelheid er één is, en is bovendien een op en top professional", laat hij optekenen op de clubsite van SC Cambuur.