Jeroen Stekelenburg oppert oud-Ajacied: "Hij heeft geen club"

"Als de KNVB nu zou peilen wie geschikt zouden zijn, zijn er twee trainers in Nederland, die volgens mij in de top vijf van Nederlandse coaches staan, die een soort van beschikbaar zijn", begint Stekelenburg bij NOS Studio Voetbal. "Erik ten Hag heeft op dit moment geen club en Peter Bosz heeft nog niet bijgetekend bij PSV. Als je er op die manier naar kijkt, kan je best zeggen dat het WK misschien een mooi moment is om toch eens verder te kijken."

De journalist denkt echter niet dat het per se slecht is om voor het WK al duidelijkheid te verschaffen. Ook niet gezien de negatieve ervaring met Andries Jonker, die zou vertrekken bij de Oranje Leeuwinnen. "Volgens mij had Louis van Gaal voor het WK van 2014 ook al getekend bij Manchester United. Is dat nou echt een reden dat een trainer niet..."

Presentator Sjoerd van Ramshorst haakt in. "Bosz gaf het zelf als reden aan", zegt hij, waarna Stekelenburg reageert. "Ik denk niet dat Koeman een type is dat, als hij al gezegd zou hebben dat hij na het WK weggaat, zijn autoriteit verliest. Ik denk dat hij prima alles uit zo'n spelersgroep kan halen op het WK. Ik denk dat de KNVB verplicht is om zich nu in ieder geval te gaan oriënteren. Nu zijn er mensen beschikbaar en straks misschien niet meer."