Jeroen Verhoeven over tijd bij Ajax: "Die arrogantie hadden we"

Jeroen Verhoeven is in de voetbalwereld uitgegroeid tot een cultfiguur. Hij speelde in het eerste elftal van Ajax, maar begon zijn loopbaan al in de jeugd van de Amsterdammers.

Over zijn tijd in de jeugdopleiding van Ajax vertelt Verhoeven tegenover Ajax.nl: "Dat was heel pittig, maar het heeft me gevormd als mens. Wat ik de laatste tijd een beetje mis bij Ajax is de 'Wij zijn Ajax, wij zijn de beste'. Wij hadden niet de vraag of we gingen winnen, maar met hoeveel we gingen winnen. Die arrogantie hadden we."

In 1998 verliet Verhoeven de jeugdopleiding van Ajax. "Dat was heel raar", blikt hij terug. "Er was geen andere club dan Ajax, want daar had ik altijd gevoetbald. Toen kwam ik bij RKC terecht en daar leerde ik om balverlies te hebben. Bij Ajax had ik altijd balbezit", besluit hij.