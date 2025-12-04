Jesse mag opnieuw naar Ajax na gestaakt duel: "Was echt in tranen"

Een jonge, verdrietige supporter, Jesse Miedema, was zichtbaar aangeslagen en verscheen samen met zijn vader op ESPN. De commentator van dienst zag het ook en zei: "Dit is veelzeggend. Je verpest het voor zoveel anderen. Hij had ongetwijfeld heel veel voorgesteld van een avondje naar de ArenA."

Tegenover RTL vertelt Jesse: "Ik dacht dit heb ik nog nooit meegemaakt, wat gebeurt hier nou?". Zijn vader, Arjo, vult aan: "Hij was echt in tranen, dit was zijn avondje. Het was wel leuk dat ze vuurwerk af gingen steken. De eerste keer was prima, maar de tweede keer was het niet meer leuk. Toen dacht ik: waarom doen jullie dit nog? Ze hebben duidelijk gezegd als je het nog een keer doet wordt de wedstrijd gestaakt. En dan doen ze het toch nog een keer. Voor duizenden mensen hebben ze het gepest."

Toch komt er voor Jesse een herkansing. Zijn vader vertelt: "Ik heb de kaarten van een goede zakenrelatie van me. Die appten gelijk dat ze een andere wedstrijd voor ons gaan uitzoeken. Dat is toch wel leuk, we gaan Ajax in ieder geval nog een paar keer zien. Voor hem is dat zijn hart en ik ga met hem mee."