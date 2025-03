Jetten dankt moeder na Jong Oranje-debuut: "Moest werk afzeggen"

Jetten werd door Michael Reiziger opgeroepen als vervanger van de geblesseerd geraakte Anass Salah-Eddine en moest dus ineens naar Roemenië vliegen. De minderjarige moest dat wel met begeleiding doen. "Zonder mijn moeder mocht ik hier niet naartoe vliegen", vertelt de zeventienjarige verdediger aan ESPN. "Ze moest haar werk afzeggen om mee te gaan."

De vleugelverdediger mocht gelijk in de basis beginnen in de 0-2 overwinning op Jong Roemenië. "De jongens hebben mij goed geholpen met alles, dus ik voelde me heel erg welkom", vertelt een blije Jetten. "Ik kende ze alleen nog van social media en interviews. Het was leuk om ze eens in het echt te zien."