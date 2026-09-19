Jetten hoort Klaver over Ajax: "Daar zijn we het al niet over eens"
Jesse Klaver zorgde tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen voor een opvallend moment. De PRO-leider maakte tijdens het debat een uitstapje naar de voetbalwereld en betrok Ajax bij zijn betoog. Minister-president Rob Jetten kon zich duidelijk niet vinden in die opmerking.
Aanleiding was een uitspraak van Jetten over de onderhandelingen met oppositiepartijen. De premier hoopt binnen een week tot een akkoord over de begroting te komen. "Als het binnen een week lukt, zou dat fantastisch zijn", zei Jetten. Klaver reageerde met een vergelijking die voor de nodige hilariteit in de Tweede Kamer zorgde. "Als ik op Brad Pitt zou lijken, zou dat ook fantastisch zijn."
Daarna besloot Klaver zijn punt opnieuw met een voetbalvoorbeeld te maken. "Ik heb ook nog een paar dingen die heel mooi zijn als ze zouden gebeuren. Ajax kampioen, dat zou ook heel mooi zijn." Jetten reageerde vervolgens direct op de opmerking over de Amsterdamse club: "Daar zijn we het al niet over eens!"
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