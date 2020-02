Geschreven door Jelmer Jager 15 feb 2020 om 16:02

Er stonden aanvankelijk vier mini-Klassieker voor de jeugd ingepland op zaterdag. De O15 mini-Klassieker is verplaatst naar volgende week, waardoor er drie overbleven: O19 en O14 ontvingen de Rotterdammers, terwijl O17 afreisde naar Varkenoord.

Ajax O19

In de eerste helft was Ajax O19, dat een hoop sterkhouders miste, de bovenliggende partij. Aan beide kanten waren grote kansen. Bannis kon twee keer om doelman Raatsie heen maar er werd tweemaal goed rugdekking gegeven. Eén keer door Kasanwirjo en de tweede keer door Rensch, die allebei met hun ingreep een doelpunt voorkwamen. Aan de andere kant waren er ook kansen. De grootste was voor Martha, die na een mooie aanval van dichtbij keihard tegen de lat schoot. In de tweede helft waren de grootste kansen voor Ajax. Regeer was twee keer dichtbij een doelpunt. De paal en een goede redding van de Feyenoord-goalie voorkwamen echter een treffer. De Waal schoot Ajax O19 vanaf de stip op eindelijk voorsprong. In een enerverende slotfase met enorm veel ruimte aan beide kanten, kwam Feyenoord O19 in die fase terecht op gelijke hoogte. En zo eindigde de mini-Klassieker in een 1-1 gelijkspel.

Wedstrijdverloop Ajax O19 – Feyenoord O19:

’71. 1-0 De Waal (Pen.)

’82. 1-1 Feyenoord O19

Opstelling Ajax O19:

Raatsie; Van der Sloot, Kasanwirjo, Musampa, Salah-Eddine; Llansana, Rensch, Regeer; Martha, De Waal, Pynadath.

Wissels: Dieker, Frei, Warmerdam, Tasci, Dostanic, Dirksen, Rasmussen.

Ajax O17

Op Varkenoord speelden Ajax O17 en Feyenoord O17 tegen elkaar. Na het 2-2 gelijkspel eerder dit seizoen op De Toekomst, werd er dit keer met 3-3 gelijk gespeeld. Raphaël Sarfo (2x) en Jenno Campagne scoorden voor de Amsterdammers.

Wedstrijdverloop Feyenoord O17 – Ajax O17:

’6. 1-0 Feyenoord O17

’26. 1-1 Sarfo

’28. 1-2 Sarfo

’44. 2-2 Feyenoord O17

’73. 2-3 Campagne

’74. 3-3 Feyenoord O17

Opstelling Ajax O17:

Van den Heuvel; Dirksen ©, Aertssen, Hillen, Dakriet; Fitz-Jim, Campagne, Yah; Sarfo, Rasmussen, Van Axel Dongen.

Wissels: De Graaff, Oostwoud, Aning, Brandes, Karahasanovic, Braspenning.

Ajax O14

De derde mini-Klassieker op de zaterdag ging met 0-1 verloren. Eerder dit seizoen won Ajax O14 nog twee keer van de Rotterdammers, zaterdagmiddag ging het nipt onderuit. Ook zag het topscorer Skye Vink geblesseerd uitvallen.

Ajax O14 – Feyenoord O14 0-1