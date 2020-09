Geschreven door Jelmer Jager 19 sep 2020 om 22:09

Zaterdag kwamen Ajax O17, O16 en O15 in actie. De competitiewedstrijd van Ajax O18 tegen AZ O18 werd vrijdag afgelast vanwege een Corona-geval in de selectie van de Alkmaarders.

AZ O17 – Ajax O17 3-2 (2-0)

Na een geweldige seizoensopening tegen NEC O17 ging Ajax O17 zaterdag op bezoek bij AZ. Al vroeg in de wedstrijd kwam het met 10 man te spelen. Mateja Milovanovic haalde een doorgebroken speler van AZ neer en moest met rood van het veld. Na een 2-0 ruststand kwam Ajax na rust beter in de wedstrijd en kwam het al snel via Julian Rijkhoff terug in de wedstrijd. De Amsterdammers verdienden meer, maar kwamen vlak voor tijd met 3-1 achter. In blessuretijd scoorde Tristan Gooijer nog de 3-2 na een fraaie aanname, maar het was niet genoeg voor een resultaat.

Wedstrijdverloop:

‘13. ROOD Milovanovic

’21. 1-0 AZ O17

‘43. 2-0 AZ O17

‘53. 2-1 Rijkhoff

‘83. 3-1 AZ O17

‘90+1. 3-2 Gooijer

Opstelling Ajax O17:

Kremers; Jermoumi, Brandes, Milovanovic, Aning; Vos, Chahid, Misehouy; Sarfo, Rijkhoff, Banel?.

Wissels: De Graaff, Agougil, Bobson, Klaasen, Van Bohemen, Gooijer, ?.

Sparta R’dam O16 – Ajax O16 4-4 (2-0)

In een vermakelijke wedstrijd speelde Ajax O16 met 4-4 gelijk tegen de leeftijdsgenoten van Sparta. De Ajacieden kwamen met 3-0 achter, maar draaiden de wedstrijden binnen 11 minuten helemaal om: 3-4. Vlak na de voorsprong kwam de thuisploeg weer op gelijke hoogte.

Wedstrijdverloop:

’17. 1-0 Sparta R’dam O16

’37. 2-0 Sparta R’dam O16

’48. 3-0 Sparta R’dam O16

’60. 3-1 Gesser

’65. 3-2 Kalokoh

’69. 3-3 Rijssel

’71. 3-4 Rijssel

’73. 4-4 Sparta R’dam O16

Opstelling Ajax O16:

Steur; Leembruggen, Bierens, Hato, Woudstra; Van Driel, Gorter, Jansen; Abuu, Vink, Kalokoh.

Wissels: Mateyo, Rijssel, Gesser, Reiziger, Voute.

Sparta R’dam O15 – Ajax O15 0-4 (0-0)

Ajax O15 wist wel te winnen van Sparta. Na een 0-0 ruststand liepen de Amsterdamse talenten na rust uit naar een ruime zege: 0-4. Don-Angelo Konadu (2x), Giandro Sambo en invaller Daniel Jordan waren trefzeker in Rotterdam.

Wedstrijdverloop:

0-1 Sambo

0-2 Konadu

0-3 Konadu

0-4 Jordan

Opstelling Ajax O15:

Setford; Van de Pavert, Ugwu, Janse, De Ruijter; Appiah, Strok, Konadu; O’Niel, Sambo, Ouazane.