Geschreven door Jelmer Jager 12 sep 2020 om 15:09

Vanwege de interlandperiode kwamen Ajax O18 en Ajax O17 vandaag voor het eerst in competitieverband in actie. Ajax O18 speelde in Rotterdam de mini-Klassieker, O17 ontving NEC en O16 kreeg bezoek van PSV.

Ajax O18

Al razendsnel kwam Ajax op voorsprong. Een corner van Hlynsson werd door de vrijgelaten Pinas eenvoudig binnen gekopt. De Amsterdammers hielden het tempo vast en liepen al snel uit naar 0-3. Feyenoord probeerde het wel, maar er lukte weinig. Toch kwam het op 1-3 door een penalty. Maar binnen no-time bracht Ajax de marge al weer op drie. Dit keer kon Hillen een vrije trap van Hlynsson binnen knikken. In de tweede helft hield Ajax goed stand en kwam het via een prachtige teamgoal op 1-5. Pinas was het eindstation na een mooie aanval over links via onder andere Hlynsson en Baas. De thuisploeg deed tussendoor wat terug, maar het bleek niet genoeg voor een comeback. Aertssen bepaalde de eindstand op 2-6 met een goede goal.

Feyenoord O18 – Ajax O18 2-6 (1-4)

‘2. 0-1 Pinas

‘8. 0-2 Rasmussen

’15. 0-3 Hlynsson

’30. 1-3 Feyenoord O18 (Pen.)

’32. 1-4 Hillen

‘??. 1-5 Pinas

‘??. 2-5 Feyenoord O18

‘??. 2-6 Aertssen

Opstelling Ajax O18:

Raatsie; Dakriet, Aertssen, Hillen, Baas; Warmerdam ©, Hlynsson, Rasmussen; Martha, Pinas, Dall.

Wissels: Setford, Tasci, Campagne, Ideho, Fitz-Jim, Yah, Karahasanovic.

Ajax O17

Op Sportpark de Toekomst trok Ajax O17 de lijn van een goede voorbereiding uitstekend door. Een één-richtingsverkeer wedstrijd werd het. Julian RIjkhoff werd in de eerste helft de gevierde man. De talentvolle spits scoorde een hattrick. Zijn 3e treffer was een fantastische goal: hij verlengde een voorzet van Jermoumi achter zijn standbeen langs het doel in. Na rust ging Ajax vrolijk verder met aanvallen en het is eigenlijk een wonder dat het bij zes goals bleef. Raphaël Sarfo (penalty), Prince Aning (rebound) en Gabriel Misehouy (weergaloze solo op de achterlijn) scoorden na rust.

Ajax O17 – NEC O17 6-0 (3-0)

’22. 1-0 Rijkhoff

’34. 2-0 Rijkhoff (Pen.)

’45. 3-0 Rijkhoff

’49. 4-0 Sarfo (Pen.)

’54. 5-0 Aning

’69. 6-0 Misehouy

Opstelling Ajax O17:

De Graaff; Aning, Milovanovic, Brandes, Jermoumi; Oughcha, Misehouy ©, Chahid; Banel, Rijkhoff, Sarfo.

Wissels: Kremers, Agougil, Jansen, Bobson, Kalokoh, Van Bohemen, Klaasen.

Ajax O16

Op één van de andere velden van De Toekomst verloor Ajax O16 met 2-0 van PSV. Beide goals vielen aan het einde van de wedstrijd. Vlak voor tijd kreeg aanvoerder Nick Verschuren een rode kaart.

Ajax O16 – PSV O16 0-2 (0-0)

’66. 0-1 PSV O16

’74. 0-2 PSV O16

’80. Rood Ajax (Verschuren)

Opstelling Ajax O16:

Steur; Bierens, Verschuren ©, Hato, Bijnoe;

Reiziger, Gorter, Voute; Vink, Gesser, Rijssel.

Wissels: Mateyo, Easmon, Leembruggen, Abuu, Woudstra, Van Driel.