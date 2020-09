Geschreven door Jelmer Jager 22 sep 2020 om 20:09

Dinsdagavond stond er voor Ajax O18 de tweede competitiewedstrijd op het programma. Op De Toekomst nam de ploeg van trainer John Heitinga het op tegen SC Heerenveen O18. Afgelopen weekend kwamen de Amsterdammers niet in actie omdat de wedstrijd tegen AZ werd afgelast. In de eerste competitiewedstrijd werd er met 6-2 gewonnen van Feyenoord O18.

Ajax nam al snel de leiding dankzij een benutte penalty van Jaymillio Pinas. De spits zette Ajax na een halfuur ook op een 2-0 voorsprong. Rasmussen begon een goede solo, maar werd voor de zestien neergehaald. Doordat de bal bij Fitz-Jim terecht kwam, ging het spel door. De middenvelder bediende Pinas, die koeltjes raak volleerde. Rasmussen kon overigens niet verder.

Na rust misten de Ajacieden kans na kans. Het was een wonder dat er niet werd uitgelopen naar een grote score. Vlak voor tijd werd het – zoals de voetbalwetten dat altijd voor schrijven – alsnog spannend: Heerenveen scoorde wél. De Friezen drongen aan, maar Ajax wist de zege over de streep te trekken. Vlak voor tijd was er een mooi moment voor Jeppe Kjaer. De Deen maakte zijn Ajax-debuut.

Komende vrijdag komt O18 alweer in actie, dan speelt het tegen Sparta Rotterdam O18.

Ajax O18 – SC Heerenveen O18 2-1 (2-0)

’15. 1-0 Pinas (Pen.)

’30. 2-0 Pinas

’86. 2-1 SC Heerenveen O18

Opstelling Ajax O18:

Setford; Dakriet, Aertssen, Hillen, Baas; Warmerdam, Hlynsson, Fitz-Jim (’76. Kjaer); Rasmussen (’35. Tasci), Pinas, Dall (’61. Ideho).

Wissels: Bouwman, Tasci, Ideho, Karahasanovic, Kjaer, Brandes, Jermoumi.