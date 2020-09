Geschreven door Jelmer Jager 26 sep 2020 om 17:09

Voor Ajax O18 en Ajax O16 stonden er dit weekend officiële wedstrijden op het programma. De mini-Klassieker van Ajax O17 werd afgelast vanwege Corona-gevallen in de Rotterdamse O17-selectie. Ook de competitiewedstrijd van O15 ging niet door.

Sparta R’dam O18 – Ajax O18 1-2 (0-1)

Ajax O18 kwam vrijdagavond al in actie. Daags na de 2-1-zege op Heerenveen O18 ging het nu op bezoek op Het Kasteel. Dankzij goals van Kristian Hlynsson en Jaymillio Pinas werd er met 2-1 gewonnen. De ploeg van Heitinga boekte daarmee de vierde zege op rij.

Wedstrijdverloop

’26. 0-1 Hlynsson

’55. 0-2 Pinas (Pen.)

’84. 1-2 Sparta R’dam O18

Opstelling Ajax O18:

Setford; Dakriet, Aertssen, Hillen, Baas; Fitz-Jim, Warmerdam ©, Hlynsson; Ideho, Pinas, Dall.

Wissels: Bouwman, Rasmussen, Van Axel Dongen, Martha, ?, ?.

Ajax O16 – AZ O16 0-2 (0-1)

Ajax O16 heeft zaterdagmiddag met 2-0 verloren van AZ O16. De Amsterdammers hadden het betere van het spel, maar wisten niet te scoren dankzij de uitblinkende AZ-doelman. Vooral Noah Gesser was een paar keer heel dichtbij een treffer, maar keer op keer werd zijn inzet gekeerd. Nick Verschuren was gevaarlijk tijdens dode spel momenten en raakte een keer de bovenkant van de lat. En als je jezelf niet weet te belonen, dan gaat de tegenstander er van profiteren. En dat was dit keer niet anders.

Wedstrijdverloop

’14. 0-1 AZ O16

’69. 0-2 AZ O16

Opstelling Ajax O16:

Mateyo; Bierens, Verschuren, Agougil, Strok; Vos, Jansen, Gorter; Voute, Gesser, Rijssel.

Wissels: Steur, Reiziger, Leembruggen, Woudstra.

Oefenwedstrijden

Ajax O17 – FC Utrecht O17 3-0

Ajax O15 – NEC O15 8-1