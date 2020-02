Geschreven door Jelmer Jager 29 feb 2020 om 16:02

Er werden zaterdag wisselende resultaten geboekt door de jeugdteams van Ajax. Ajax O19 en O15 gingen onderuit, O17 speelde gelijk en O16 wist te winnen.

Ajax O19

Daags voor de UEFA Youth League ontmoeting met Atlético Madrid speelde Ajax O19 – zonder de doorgeschoven talenten naar Jong Ajax – tegen FC Utrecht. In de Domstad werd er met 2-1 verloren. Jaymillio Pinas scoorde vlak voor tijd de enige treffer. Een paar minuten na de 2-0 van Utrecht miste Dostanic een penalty voor Ajax.

Wedstrijdverloop FC Utrecht O19 – Ajax O19:

’55. 1-0 FC Utrecht O19

’78. 2-0 FC Utrecht O19

’79. X – Pen., Dostanic

’87. 2-1 Pinas

Opstelling Ajax O19:

Reiziger; Van der Sloot, Rensch, Musampa, Douglas; Llansana, Warmerdam, De Waal; Tasci, Martha, Pynadath.

Wissels: Pinas, Dostanic

Ajax O17

Op De Toekomst heeft Ajax O17 met 2-2 gelijk gespeeld tegen PEC Zwolle O17. Na een 0-2-achterstand knokte het team van trainer Dave Vos zich goed terug in de wedstrijd. In de slotfase zorgden goals van Van Axel Dongen en Hlynsson binnen no-time voor de 2-2. Vervolgens waren er aan beide kanten grote kansen. Van den Heuvel bracht nog twee keer knap redding op een poging van een PEC-speler. Aan de andere kant waren een paar seconden voor het einde van de wedstrijd zowel Rasmussen als Van Axel Dongen nog heel dichtbij de winnende treffer.

Wedstrijdverloop Ajax O17 – PEC Zwolle O17:

’22. 0-1 PEC Zwolle O17

’57. 0-2 PEC Zwolle O17

’73. 1-2 Van Axel Dongen

’75. 2-2 Hlynsson

Opstelling Ajax O17:

Van den Heuvel; Oostwoud, Aertssen, Dirksen, Aning; Yah, Fitz-Jim, Karahasanovic; Sarfo, Braspenning, Van Axel Dongen.

Wissels: De Graaff, Hillen, Dakriet, Rasmussen, Hlynsson, Banel.

Ajax O16

In Eindhoven wist Ajax O16 met 2-0 te winnen van PSV. De thuisploeg kreeg al vroeg in de wedstrijd een penalty, maar deze werd goed gekeerd door Setford. Op slag van rust kregen ook de Amsterdammers een penalty. Misehouy wist die wél te benutten. Jermoumi besliste vervolgens ver in de tweede helft het duel.

Wedstrijdverloop PSV O16 – Ajax O16:

’42. 0-1 Misehouy (Pen.)

’72. 0-2 Jermoumi

Opstelling Ajax O16:

Setford; Camara, Gooijer, Chourak, Chahid; Klaasen, Jansen, Misehouy; Jermoumi, Rijkhoff, Kalokoh.

Wissels: Bobson, Van Bohemen, Brussee, Oughcha, Viereck, Dubois, Doest.

Ajax O15

Ajax O15 heeft opnieuw verloren. Dat is voor de tweede keer pas dit seizoen, maar wel ook al de tweede keer deze maand. Eerder werd er met 4-1 verloren van PSV en vandaag was de verrassende koploper NAC Breda met 4-1 te sterk.

Wedstrijdverloop NAC Breda O15 – Ajax O15:

’16. 1-0 NAC Breda O15

’34. 2-0 NAC Breda O15

’47. 3-0 NAC Breda O15

’62. 4-0 NAC Breda O15

’69. 4-1 Abuu