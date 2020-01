Geschreven door Jelmer Jager 11 jan 2020 om 19:01

Voor Ajax O19 en Ajax O17 stond er zaterdag al de eerste wedstrijd van de tweede seizoenshelft op het programma. Beide teams kwamen in actie voor de beker. Ajax O16 en O15 speelden een oefenwedstrijd op De Toekomst.

Ajax O19

De ploeg van trainer John Heitinga ligt uit het bekertoernooi. O19 moest veel spelers missen door de trainingskampen van het eerste en Jong Ajax. De jonge Ajacieden speelden in de reguliere speeltijd met 1-1 gelijk. Dostanic had de Amsterdammers nog wel op voorsprong gezet, maar vlak voor tijd maakte Vitesse de gelijkmaker. Strafschoppen volgden en die nam Vitesse nét iets beter: 5-4. Zo eindigde het bekeravontuur van Ajax O19 in de achtste finale.

Wedstrijdverloop Vitesse O19 – Ajax O19 (Beker):

’78. 0-1 Dostanic (Martha)

’86. 1-1 Vitesse O19

Vitesse O19 wint met 5-4 na strafschoppen

Opstelling Ajax O19:

Reiziger; Van der Sloot, Kasanwirjo, Musampa, Douglas; Rensch, Warmerdam; Tasci, Martha, De Waal; Dostanic.

Wissels: Raatsie, Pynadath, Dirksen, Frei, Fitz-Jim, Enem.

Ajax O17

Ook Ajax O17 kende een slecht begin van 2020. Op eigen veld verloor het met 2-0 van FC Groningen O17 en werd het uitgeschakeld in de beker.

Wedstrijdverloop Ajax O17 – FC Groningen O17 (Beker):

’26. 0-1 FC Groningen O17

’58. 0-2 FC Groningen O17

Opstelling AjaxO17:

Van den Heuvel; Dakriet, Aertssen, Hillen, Aning; Karahasanovic, Brandes, Campagne; Sarfo, Rijkhoff, Van Axel Dongen.

Wissels: Setford, Oostwoud, Yah, Chourak, Banel, Braspenning.

Ajax O16 & O15

Ajax O16 speelde zaterdagochtend met 2-2 gelijk in een oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle O16. Ajax O15 won met 4-2 van FC Den Bosch O15. Volgende week start voor O16 de competitie weer. O15 begint komende dinsdag in de beker tegen Sparta O15.

Ajax O16 – PEC Zwolle O16 2-2 (Oefenwedstrijd)

Goals: Gesser & Misehouy

Ajax O15 – FC Den Bosch O15 4-2 (Oefenwedstrijd)

Goals: Vos, Henry, Woudstra, Gesser (Pen.)