Geschreven door Jelmer Jager 25 jan 2020 om 18:01

Ajax O19, O17 en O16 kwamen zaterdagmiddag in actie. O19 speelde thuis tegen AZ, terwijl O17 en O16 op bezoek gingen in Rotterdam bij respectievelijk Sparta O17 en Feyenoord O16.

Ajax O19

Trainer John Heitinga miste enkele doorgeschoven sterkhouders, maar kreeg daar wel twee sterkhouders voor terug. Youri Regeer en Enric Llansana keerden terug van blessures en begonnen in de basis. De jonge Ajacieden gaven eigenlijk de wedstrijd zelf – onnodig – uit handen. Fouten in de opbouw werden keihard afgestraft door de bezoekers. Na rust kenden de Amsterdammers een goede fase, waarin Regeer ook een goede goal scoorde. Even leek Ajax zich terug te knokken richting een resultaat, maar niet veel later counterde AZ keurig naar een 1-3 voorsprong. Het geloof ebde weg en daardoor kreeg AZ vrije doortocht naar de 1-4 en 1-5. Vlak voor tijd miste Kasanwirjo nog een strafschop.

Wedstrijdverloop Ajax O19 – AZ O19:

‘6. 0-1 AZ O19

’44. 0-2 AZ O19

’52. 1-2 Regeer

’72. 1-3 AZ O19

’79. 1-4 AZ O19

’87. 1-5 AZ O19

‘90+5. X, Kasanwirjo mist pen.

Opstelling Ajax O19:

Raatsie; Van der Sloot, Kasanwirjo, Rensch, Douglas; Llansana, Salah-Eddine, Regeer; Martha, Dostanic, Tasci.

Wissels: Dieker, Musampa, Warmerdam, Pynadath, De Waal, Yah, Frei.

Ajax O17

Vroeg in de middag ging Ajax O17 met een jonge ploeg op bezoek bij Sparta Rotterdam. Op Het Kasteel wist Julian Rijkhoff al vroeg de score te openen. Het betekende zijn eerste doelpunt voor Ajax O17 en dat op zijn 15e verjaardag. In de tweede helft liepen de Ajacieden via Kian Fitz-Jim en Raphael Sarfo uit naar een 0-3 voorsprong. In blessuretijd scoorden zowel Sparta als Ajax (Dirksen benutte een penalty) nog: 1-4!

Wedstrijdverloop Sparta R’dam O17 – Ajax O17:

‘10. 0-1 Rijkhoff

’65. 0-2 Fitz-Jim

’80+3. 0-3 Sarfo

’80+8. 1-3 Sparta R’dam O17

’80+10. 1-4 Dirksen (Pen.)

Opstelling Ajax O17:

Van den Heuvel; Dakriet, Aertssen, Hillen, Dirksen; Brandes, Campagne, Fitz-Jim; Sarfo, Rijkhoff, Van Axel Dongen.

Wissels: De Graaff, Braspenning, Karahasanovic, Oostwoud.

Ajax O16

Even verderop in Rotterdam speelde Ajax O16 de mini-Klassieker tegen Feyenoord O16. De Amsterdammers kwamen zeer knap terug van een 2-0 achterstand. Prince Aning scoorde vlak voor rust de aansluitingstreffer. In de tweede helft kregen de Rotterdammers rood en wisten de Ajacieden in de laatste minuten de zege binnen te slepen via goals van Gabriel Misehouy en Diyae Jermoumi!

Wedstrijdverloop Feyenoord O16 – Ajax O16:

’14. 1-0 Feyenoord O16

’35. X, Chourak mist pen.

’37. 2-0 Feyenoord O16

’39. 2-1 Aning

’79. 2-2 Misehouy

’80. 2-3 Jermoumi

Opstelling Ajax O16:

Setford; Camara, Gooijer, Agougil, Aning; Oughcha, Chourak, Jansen; Bobson, Banel, Kalokoh.

Wissels: Steur, Vos, Van Bohemen, Klaasen, Jermoumi, Misehouy.