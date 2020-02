Geschreven door Jelmer Jager 08 feb 2020 om 16:02

Twee jeugdteams uit de bovenbouw kwamen zaterdag in actie: Ajax O19 ging op bezoek bij SC Heerenveen O19 en Ajax O15 ging naar Eindhoven voor de topper tegen PSV O15.

Ajax O19

De ploeg van trainer John Heitinga heeft zaterdagmiddag met 2-1 gewonnen van SC Heerenveen O19. Enric Llansana opende de score vlak voor rust. De thuisploeg leek vlak voor tijd een onverdiend punt te pakken, maar twee minuten later zorgde Donny Warmerdam er met zijn goal voor dat O19 alsnog met de winst terug naar Amsterdam kon reizen.

Wedstrijdverloop SC Heerenveen O19 – Ajax O19:

’43. 0-1 Llansana

’88. 1-1 SC Heerenveen O19

’90. 1-2 Warmerdam

Opstelling Ajax O19:

Reiziger; Kasanwirjo, Rensch, Musampa, Douglas; Llansana, Salah-Eddine, Regeer; Martha, Hansen, De Waal.

Wissels: Raatsie, Van der Sloot, Warmerdam, Pynadath, Rasmussen.

Ajax O15

In Eindhoven ging Ajax O15 voor de eerste keer (!) dit seizoen onderuit. De Ajacieden waren voor zaterdag nog ongeslagen. In Brabant kwam er dus een einde aan de indrukwekkende reeks. Nadat PSV O15 op een 2-0 voorsprong was gekomen, gaf de goal van Nick Verschuren de bezoekers hoop. Er waren grote kansen op de gelijkmaker, maar die viel niet. Aan de andere kant was het wel raak, twee keer zelfs. Hierdoor wist PSV O15 met 4-1 te winnen en kwam er een einde aan een prachtige reeks voor Ajax O15.

Wedstrijdverloop PSV O15 – Ajax O15:

’19. 1-0 PSV O15

’53. 2-0 PSV O15

’63. 2-1 Verschuren

’70. 3-1 PSV O15

’70+3. 4-1 PSV O15

Opstelling Ajax O15:

Steur; Bierens, Henry, Agougil, Turner; Gorter, Van Driel, Vos; Hamouchi, Gesser, Kalokoh.

Wissels: Mateyo, Alders, Verschuren, Egah.