Geschreven door Jelmer Jager 14 dec 2019 om 19:12

Voor de Ajax jeugd stond zaterdagmiddag de laatste wedstrijd van 2019 op het programma. Lees hieronder de resultaten.

Ajax O19

De ploeg van trainer John Heitinga was door de 0-3-zege in de mini-Klassieker al zeker van de kampioenspoule. Tegen NAC Breda O19 kon hij daardoor de kans geven aan andere jongens. Daarnaast debuteerden Naci Ünüvar en Sontje Hansen vrijdag in het betaald voetbal voor Jong Ajax tegen Cambuur. Ondanks de achterstand wisten de Amsterdammers vrij eenvoudig te winnen: 3-1. Donny Warmerdam, Filip Frei en Damjan Dostanic scoorden.

Wedstrijdverloop Ajax O19 – NAC Breda O19:

’23. 0-1 NAC Breda O19

’28. 1-1 Warmerdam

’35. 2-1 Frei

’48. 3-1 Dostanic

Opstelling Ajax O19:

Reiziger; Van der Sloot, Kasanwirjo, Rensch, Douglas; Warmerdam, Llansana, Rasmussen; Pynadath, Dostanic, Frei.

Wissels: Dieker, Salah-Eddine, Musampa, Regeer, Martha.

Ajax O17

In Zwolle nam Ajax O17 het op tegen PEC Zwolle O17. Ook zij waren al zeker van de kampioenspoule. In Overijssel werd er met 3-2 verloren. Raphaël Sarfo en Alen Karahasanovic waren trefzeker.

Wedstrijdverloop PEC Zwolle O17 – Ajax O17:

’24. 0-1 Karahasanovic

’25. 1-1 PEC Zwolle O17

’42. 1-2 Sarfo

’82. 2-2 PEC Zwolle O17

’84. 3-2 PEC Zwolle O17

Opstelling Ajax O17:

nnb

Ajax O16

In Den Haag wist Ajax O16 overtuigend te winnen van ADO Den Haag O16. Na een halfuur spelen zette Julian Rijkhoff de Ajacieden op voorsprong na goed jaagwerk van Chahine van Bohemen. Rond het uur spelen liepen de talenten uit naar comfortabele 0-3-voorsprong. Diyae Jermoumi (fout achterin bij ADO) en Gabriel Misehouy (hele goede aanval over links) bleven beide koel voor de goal.

Wedstrijdverloop ADO Den Haag O16 – Ajax O16:

’31. 0-1 Rijkhoff

‘61. 0-2 Jermoumi

‘65. 0-3 Misehouy

Opstelling Ajax O16:

Steur; Gooijer, Aertssen, Milovanovic, Van Bohemen; Jansen, Chourak, Misehouy; Bobson, Rijkhoff, Banel.

Wissels: Klaasen, Jermoumi, Doest, Chahid, Camara, Oughcha.

Ajax O15

Op De Toekomst wist Ajax O15 wederom overtuigend te winnen. De ploeg van trainer Cedric van der Gun speelde in de eerste seizoenshelft slechts één keer gelijk, de rest van de wedstrijden werd állemaal gewonnen. Ook Vitesse O15 moest er zaterdag aan geloven: 4-0! Noah Gesser, Bram van Driel, David Kalokoh en Mohamed Hamouchi wisten te scoren.

Wedstrijdverloop Ajax O15 – Vitesse O15:

’30. 1-0 Gesser (Pen.)

’52. 2-0 Van Driel

’59. 3-0 Kalokoh

’63. 4-0 Hamouchi

Opstelling Ajax O15:

Mateyo; Turner, Verschuren, Agougil, Bijnoe; Van Driel, Gorter, Vos; Hamouchi, Gesser, Lenssen.

Wissels: T. Setford, Rasing, Woudstra, Voute, Kalokoh.