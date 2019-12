Geschreven door Jelmer Jager 28 dec 2019 om 12:12

De wedstrijdschema’s van de jeugdteams zijn bekend. Ajax O19, O17 en O15 beginnen op 11 januari met een bekerwedstrijd. Ajax O16 start een week later, omdat zij begin dit seizoen al werden uitgeschakeld in het O17 Bekertoernooi.

Wedstrijdschema Ajax O19

Ajax O19 heeft de tweede seizoenshelft een zwaar programma. Het start op 11 januari in Arnhem met de achtste finale van de O19 Beker. Een week later begint de competitie met een uitwedstrijd tegen FC Groningen. Een aantal weken terug ging O19 daar nog met 2-0 ten onder na drie onterechte rode kaarten. Vervolgens volgen de wedstrijden elkaar snel op. Begin maart zal daar ook de achtste finale van de UEFA Youth League bij gaan komen.

11 januari 2020 Vitesse O19 – Ajax O19 (O19 Beker, achtste finale)

18 januari FC Groningen O19 – Ajax O19

25 januari Ajax O19 – AZ O19

08 februari SC Heerenveen O19 – Ajax O19

15 februari Ajax O19 – Feyenoord O19

29 februari FC Utrecht O19 – Ajax O19

07 maart Ajax O19 – PSV O19

14 maart FC Twente O19 – Ajax O19

21 maart Ajax O19 – FC Groningen O19

04 april AZ O19 – Ajax O19

18 april Ajax O19 – SC Heerenveen O19

09 mei Feyenoord O19 – Ajax O19

16 mei Ajax O19 – FC Utrecht O19

23 mei PSV O19 – Ajax O19

30 mei Ajax O19 – FC Twente O19

Wedstrijdschema Ajax O17

Ajax O17 heeft zoals elk seizoen een enorm drukke tweede seizoenshelft. De wedstrijden volgen elkaar snel op en dat komt doordat eind mei het EK O17 in Estland is. Het team van trainer Dave Vos start met de achtste finale van de O17 beker tegen FC Groningen O17. Een week later speelt het thuis tegen AZ de eerste competitiewedstrijd.

11 januari Ajax O17 – FC Groningen O17 (O17 Beker, achtste finale)

18 januari Ajax O17 – AZ O17

25 januari Sparta R’dam O17 – Ajax O17

08 februari Ajax O17 – SC Heerenveen O17

15 februari Feyenoord O17 – Ajax O17

22 februari FC Utrecht O17 – Ajax O17

29 februari Ajax O17 – PEC Zwolle O17

07 maart PSV O17 – Ajax O17

14 maart Ajax O17 – FC Utrecht O17

21 maart AZ O17 – Ajax O17

04 april Ajax O17 – Sparta R’dam O17

18 april Ajax O17 – PSV O17

25 april PEC Zwolle O17 – Ajax O17

02 mei SC Heerenveen O17 – Ajax O17

09 mei Ajax O17 – Feyenoord O17

Wedstrijdschema Ajax O16

Ajax O16 mag direct aan de bak in de tweede seizoenshelft. De winterkampioen van de eerste seizoenshelft begint tegen de nummer vier van de voorcompetitie: AZ O16, speelt daarna tegen de nummer drie: Feyenoord O16 en vervolgens tegen de nummer twee van de voorcompetitie: FC Utrecht O16.

18 januari Ajax O16 – AZ O16

25 januari Feyenoord O16 – Ajax O16

01 februari Ajax O16 – FC Utrecht O16

15 februari Vitesse O16 – Ajax O16

29 februari PSV O16 – Ajax O16

07 maart Ajax O16 – De Graafschap O16

13 maart FC Twente O16 – Ajax O16

21 maart AZ O16 – Ajax O16

04 april Ajax O16 – Feyenoord O16

18 april FC Utrecht O16 – Ajax O16

09 mei Ajax O16 – Vitesse O16

16 mei Ajax O16 – PSV O16

23 mei De Graafschap O16 – Ajax O16

30 mei Ajax O16 – FC Twente O16

Wedstrijdschema Ajax O15

Ajax O15 won bijna álles voor de winterstop. De ongeslagen Amsterdammers speelden één keer gelijk en wisten verder alle wedstrijden winnend af te sluiten. Na de winterstop beginnen de jonge Ajacieden tegen Sparta O15 in de achtste finale van de O15 beker. De eerste competitiewedstrijd is een week later tegen Vitesse (uit).

11 januari Sparta R’dam O15 – Ajax O15 (O15 Beker, achtste finale)

18 januari Vitesse O15 – Ajax O15

25 januari Ajax O15 – AZ O15

08 februari PSV O15 – Ajax O15

15 februari Ajax O15 – Feyenoord O15

29 februari NAC Breda O15 – Ajax O15

14 maart Ajax O15 – Sparta R’dam O15

21 maart Alphense Boys O15 – Ajax O15

28 maart Ajax O15 – Vitesse O15

04 april AZ O15 – Ajax O15

18 april Ajax O15 – PSV O15

25 april Feyenoord O15 – Ajax O15

16 mei Ajax O15 – NAC Breda O15

23 mei Sparta R’dam O15 – Ajax O15

30 mei Ajax O15 – Alphense Boys O15