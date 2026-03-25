Jeugdig Ajax speelt oefenwedstrijd tegen FC Volendam gelijk

Vanwege de interlandperiode wordt er dit weekend niet gevoetbald in de Eredivisie. Ajax besloot daarom woensdag een oefenwedstrijd te spelen tegen FC Volendam. Oscar Garcia moest het zonder zijn internationals doen en maakte ook een aantal verrassende keuzes. Het jeugdige Ajax kwam twee keer op achterstand tegen de promovendus, maar wist ook twee keer op gelijke hoogte te komen. De doelpunten kwam van Maher Carrizo en Oliver Edvardsen.

Ajax hervat op zaterdag 4 april de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen FC Twente.

Ajax 2-2 FC Volendam

15' Yah 0-1

56' Carrizo 1-1

58' Mühren 1-2

84' Edvardsen 2-2

Opstelling Ajax: Heerkens, Gaaei, Kasanwirjo (Tilborg 71'), Baas (Rosa 46'), Wijndal (Butera 71'); Appiah, Berghuis (Verkuijl 64'), Bounida; Carrizo (Edvardsen 64'), Dolberg (O'Niel 64'), Konadu.