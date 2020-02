Geschreven door Jordi Smit 18 feb 2020 om 14:02

© Proshots

Sergino Dest verhuist deze zomer mogelijk naar Bayern München, zo werd eerder in de media bekend. De rechtsback heeft zich in slechts een half jaar tijd bij de Europese top laten zien. Verschillende jeugdtrainers van Ajax gaan in een interview met Voetbal International in op de stappen die Dest in een korte periode heeft gezet.

Onverstoorbaar

“Hij is onverstoorbaar, zelfbewust, heeft een eigen mening en een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel”, vertelt Said Ouaali, die hem als Hoofd Jeugdopleiding leerde kennen. Ouali is nog altijd zwaar onder de indruk van de onverstoorbaarheid van Dest. “Al die karaktertrekken zorgen er ook voor dat Sergino stressvrij is en geen podiumvrees kent. Hij is niet bang om fouten te maken. Sergino blinkt uit in explosiviteit in combinatie met technische vaardigheden.”

Mentale groei

Andere trainers laten ook de andere kant van Dest zien. “Op bepaalde vlakken was Sergino, toen ik hem onder mijn hoede had, ongeschikt voor profvoetbal”, laat Gery Vink eerlijk weten. “Vooral in het mentale deel. Hij vertoonde destijds vreemd gedrag als we allemaal witte sokken droegen, deed Sergino expres zwarte aan.”

Op dat moment had het gedrag negatieve gevolgen, maar Vink ziet eveneens dat Dest dit momenteel op een positieve wijze toepast. “Sergino heeft altijd zijn eigen kop en weg gevolg, ook als dit tot problemen leidde. Maar dat heeft er ook voor gezorgd dat hij nu stoïcijns en onverstoorbaar is en totaal geen last heeft van druk”, aldus Vink.