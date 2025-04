Jeugdvriend Farioli: "Steunt De Telegraaf een ander team of zo?"

Ajax is met Francesco Farioli aan het roer hard op weg naar de landstitel. De Italiaan zette bij de plaatselijke club Margine Coperta zijn eerste stappen op het voetbalveld, als keeper en later als jeugdtrainer.

Paolo Galardi was zijn voormalig keeperstrainer. Hij weet dat Farioli al op jonge leeftijd door had dat hij het profvoetbal nooit zou halen. "Hij was te klein", zegt Galardi in de Volkskrant. "Als keeper tel je onder de 1,90 niet mee." Uiteindelijk werd Farioli keeperstrainer. De Italiaan zette stappen in Italië, Qatar, Turkije en Frankrijk.

De vriendschap met Galardi bleef. Hij snapt niks van de kritiek op Farioli. "Ik kijk soms wat De Telegraaf schrijft. Steunen zij een ander team of zo? De spelers zijn heel ... normaal. Francesco en zijn staf verrichten een wonder, door een heel normaal team zo boven zichzelf uit te laten stijgen", zegt Galardi.

Door het succes met Ajax valt Farioli ook in Italië op. Sinds januari wordt hij veelvuldig gelinkt aan AS Roma. "Daar gaat hij echt niet heen", voorspelt Galardi. Of Farioli dan langer in Amsterdam blijft? Daar wil Galardi nog niet aan. "Als er deze zomer vijf, zes vertrekken, kun je weer van voren af aan beginnen."