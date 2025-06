Jill Roord wilde terug naar Eredivisie: "Ajax, FC Twente en PSV"

Jill Roord (28) is dolblij met haar terugkeer bij FC Twente Vrouwen. De 28-jarige international, die de laatste weken ook regelmatig in het nieuws kwam door haar relatie met Pien Sanders, wilde graag weer wat dichter bij familie en vrienden aanwezig zijn en daardoor stond ze open voor een transfer.

"Dat gevoel is beetje bij beetje gecreëerd", blikt ze terug op de website van ESPN. "Afgelopen jaar kreeg ik mijn kruisbandblessure. Toen was ik heel erg gefocust op dat proces, van januari tot oktober. Daarna had ik zoiets: ik wil terug. Het is geen plotseling gevoel, maar wel een sterk gevoel dat ik mijn geluk moest hervinden, plezier hebben en terug naar Nederland", aldus Roord, die haar mindset heeft veranderd door de blessure.

"Ik heb altijd het geluk gehad dat ik nooit écht geblesseerd ben geweest. Toen dat gebeurde, wist ik dat ik aan de beurt was", legt ze uit. "De revalidatie ging heel goed, maar ik denk dat ik een tunnelvisie had. Fit worden, daar was ik heel erg mee bezig. Toen ik weer terug was, had ik niet het plezier en het geluk dat ik op dit moment wil. Ik ben niet echt een prater, maar een nuchtere Tukker", constateert Roord.

Ze wilde graag terug naar Nederland. "Ik wist niet of het mogelijk was, dat heb ik ook tegen City gezegd. Er moest een bedrag worden betaald en Nederlandse clubs zijn niet waar City is", beseft ze. "Ik wist niet hoe dat zou gaan. In mijn hoofd waren er drie opties: Twente, Ajax en PSV. Ik wist niet of ze allemaal mogelijk waren. Daar was ik afhankelijk van. Ik was daarin heel open en duidelijk", aldus Roord.

Bij FC Twente is René Roord als technisch manager verantwoordelijk voor het aan- en verkoopbeleid. "Maar mijn vader zei direct: ik ben niet diegene die hier alleen over beslist. De club FC Twente was heel enthousiast en wilde heel graag", vervolgt ze. "Toen was het voor mij duidelijk dat ik wilde. Toen ik hier het tekenmoment had, had ik zoiets van: de cirkel is rond. Ik voel me ook heel trots om hier weer te zijn, het enthousiasme van de fans heeft me goed gedaan. Het klopt gewoon", besluit Roord over haar opvallende transfer.