Verweij wijst naar Ajax-duo: "Dat moeten ze zich aanrekenen"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Jinairo Johnson krijgt lof: "Kan daarvoor te goed voetballen"

Tom
bron: ESPN
Jinairo Johnson
Jinairo Johnson Foto: © Pro Shots

Als Jinairo Johnson de kans krijgt in Ajax 1 gaat hij hem grijpen, zo stelt zijn oud-trainer Michael Lamey. Het talent timmert momenteel aan de weg bij Jong Ajax. 

Lamey werkte in de Onder 17 van Ajax samen met Johnson. "Het is de ideale jongen om mee te werken. Rustig, maar op het veld weet hij precies wat hij wil. Jinairo keek als zestienjarige elke week beelden van zichzelf terug om beter te worden", vertelt Lamey enthousiast aan ESPN.

"Ik wist nooit of hij nou centrale verdediger, controlerende middenvelder of box-to-box-speler was", zegt de oud-prof. "In de finale van de Future Cup begon hij als verdediger, maar scoorde hij als middenvelder. Eén ding weet ik wel: hij kan eigenlijk te goed voetballen voor een centrale verdediger."

Johnson heeft inmiddels negentien duels voor Jong Ajax gespeeld en tekende onlangs bij tot medio 2028 bij Ajax. Lamey ziet in hem een groot toekomstig talent. "Als hij de kans krijgt in Ajax 1, gaat hij hem pakken", klinkt het stellig. "Of dat nou als middenvelder is of als verdediger, dat maakt niet uit, hij kan het allemaal."

