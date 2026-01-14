Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Jizz Hornkamp blikt terug: "Zowel bij Ajax als AZ was álles top"

Max
bron: De Telegraaf
Jizz Hornkamp
Jizz Hornkamp Foto: © BSR Agency

Jizz Hornkamp kijkt uit naar het weerzien met Ajax. Woensdag staat de spits met AZ in de beker tegenover zijn oude club. 

Hornkamp speelde lang in de jeugdopleiding van Ajax voor hij in 2014 de overstap maakte naar Alkmaar. "Met jongens als Dani de Wit, Kaj Sierhuis, Mees de Wit en Carel Eiting", blikt hij terug in de Telegraaf. De spits moest tot zijn grote teleurstelling na een seizoen ook weg bij AZ. "Want zowel bij Ajax als AZ was álles top. Dan is het teleurstellend als je weg moet. Toch moet je nooit opgeven."

Deze winter keerde Hornkamp via een behoorlijke omweg terug bij AZ. Woensdag staat hij tegenover Ajax. "Een leuke pot", blikt Hornkamp vooruit. "Maar het maakt me oprecht niet uit dat ik een verleden heb bij Ajax. Het brengt niets extra’s voor mij. Uiteindelijk ben ik bezig met mijn eigen carrière. Ik wil gewoon winnen en het liefst nog scoren ook."

Gerelateerd:
Ruud Gullit

Ruud Gullit baalt: "Bij Ajax deed hij het goed, maar daarna..."

0
Kenneth Taylor bij Lazio

Italiaanse media en supporters eensgezind na Lazio-debuut Taylor

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Antony na een treffer voor Real Betis

Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"

0
Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

0
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

0
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 18 11 33
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd