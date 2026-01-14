Jizz Hornkamp blikt terug: "Zowel bij Ajax als AZ was álles top"

Hornkamp speelde lang in de jeugdopleiding van Ajax voor hij in 2014 de overstap maakte naar Alkmaar. "Met jongens als Dani de Wit, Kaj Sierhuis, Mees de Wit en Carel Eiting", blikt hij terug in de Telegraaf. De spits moest tot zijn grote teleurstelling na een seizoen ook weg bij AZ. "Want zowel bij Ajax als AZ was álles top. Dan is het teleurstellend als je weg moet. Toch moet je nooit opgeven."

Deze winter keerde Hornkamp via een behoorlijke omweg terug bij AZ. Woensdag staat hij tegenover Ajax. "Een leuke pot", blikt Hornkamp vooruit. "Maar het maakt me oprecht niet uit dat ik een verleden heb bij Ajax. Het brengt niets extra’s voor mij. Uiteindelijk ben ik bezig met mijn eigen carrière. Ik wil gewoon winnen en het liefst nog scoren ook."