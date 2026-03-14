Joël Drommel blikt vooruit: "Er zal veel druk op staan bij Ajax"

Joël Drommel beleeft een uitstekend seizoen in het shirt van Sparta. De verhuurde doelman van PSV hield dit seizoen al negen keer zijn doel schoon en hoopt dat zaterdagavond tegen Ajax opnieuw te doen. Verrast door zijn eigen prestaties is Drommel echter niet.

"Nee, dat niet. Je wil altijd meer", vertelt Drommel op de clubkanalen van Sparta Rotterdam. "Het had ook meer gekund. Het gaat goed met de club, met mij. We hadden meer punten kunnen hebben. De laatste weken gaat het iets minder. Maar ik denk dat we precies staan waar we horen te staan."

"Mijn algemene gevoel is heel goed. Er waren ook een paar uitschieters. Je hoopt dat iedere week, maar dat heb je niet altijd in de hand. Het gaat lekker, ja", vervolgt de doelman, die voorzichtig aan Oranje wordt gelinkt door de blessures van Robbin Roefs en Mark Flekken. "Daar heb ik geen invloed op. Alleen op mijn eigen spel. Oranje zou wel echt een bekroning zijn, op basis van deze prestaties."

"We gaan het vanzelf zien, maar het zou héél mooi zijn", gaat de verhuurde PSV'er verder. "We gaan zien welke keepers de bondscoach mee gaat nemen. Het houdt me niet heel erg bezig, maar in mijn achterhoofd zit wel dat het geweldig zou zijn. We wachten het af. Er is geen contact geweest nog. Sparta is het voornaamste op dit moment."

Eerst wacht de ontmoeting met Ajax, waar Sparta zaterdagavond op bezoek gaat. "k denk dat we met vertrouwen die kant opgaan. We hebben veel moeilijke uitwedstrijden gewonnen dit seizoen. Zij staan er minder goed voor en hebben een trainerswissel gehad. Er zal veel druk op staan daar. Als we met lef en agressie daar spelen, laten zien wat we kunnen, dan kunnen we winnen", aldus Drommel.