Joël Veltman denkt aan interlandswitch: "Ik sta er voor open"

"Ik moet er maar een keer induiken. Ik heb het nooit laten uitzoeken", zegt Veltman eerlijk tegen VoetbalPrimeur. "Als dat zou kunnen, sluit ik het niet uit. Misschien moet ik het zelf maar uitzoeken. Er zijn natuurlijk al flink wat Nederlanders die kant opgegaan. Kevin Diks, Eliano Reijnders..."

Veltman geeft toe dat een interland voor Indonesië nog ver weg is. "Je zit natuurlijk met de regelgeving. Volgens mij is het zo dat je mag switchen, als je twee jaar geen interland hebt gespeeld. Ik sta ervoor open, ik zou het mooi vinden om voor Indonesië te spelen. Dat meen ik serieus."

Toch sluit de oud-Ajacied het Nederlands elftal nog niet volledig uit. "Tuurlijk wil je erbij zitten. Maar er is nooit contact geweest met Ronald Koeman. Ik ga niet roepen dat ik in het Nederlands elftal hoor. Soms krijg ik wel berichten van teamgenoten of andere mensen uit mijn omgeving: waarom zit je er niet bij?"

"Dan wijs ik altijd naar de jongens die ze hebben: Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, JP (ploeggenoot Jan Paul van Hecke, red.)…”, somt hij op. "Zij spelen ook op topniveau. Ik accepteer het, en dat meen ik serieus", aldus voormalig Ajax-verdediger Joel Veltman.