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Ajax historie & oud-spelers

'Joël Veltman gaat niet naar Ajax, maar naar Engelse degradant'

Stefan
Joël Veltman
Joël Veltman Foto: © Pro Shots

Joël Veltman is sinds zijn vertrek bij Brighton & Hove Albion transfervrij. De vleugelverdediger werd even gelinkt aan een terugkeer naar Ajax, maar dat blijkt niet aan de orde te zijn. Veltman is namelijk op weg naar West Ham United.

Voetbal International weet te melden dat de 34-jarige oud-Ajacied spoedig een contract zal tekenen bij de club uit Londen. West Ham United degradeerde het voorbije seizoen uit de Premier League, waardoor 'The Hammers' dit seizoen actief zullen zijn in de Championship.

Veltman hield de voorbije weken zijn conditie op peil bij Ajax, maar van een terugkeer was geen sprake. Wel kreeg hij aanbiedingen uit Frankrijk (Strasbourg) en Brazilië (Botafogo), maar op deze besloot hij niet in te gaan. En dat zou alles te maken hebben met West Ham United. Veltman is al gekeurd, waardoor zijn presentatie een kwestie van tijd lijkt.

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