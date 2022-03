Geschreven door Idse Geurts 22 mrt 2022 om 13:03

Joël Veltman was afgelopen weekend weer even terug in Amsterdam. Voorafgaand aan De Klassieker werd de verdediger uitgezwaaid in de Johan Cruijff ArenA. Veltman speelt inmiddels al anderhalf jaar in de Engelse Premier League voor Brighton & Hove Albion, maar een goed afscheid was er nog niet van gekomen. Tegenover de officiële kanalen van Ajax laat Veltman zich uit over zijn vertrek bij de Amsterdammers.

“Het is altijd mooi om hier te zijn. Ik ben vertrokken in de corona-periode. Dat was een gekke tijd zonder veel wedstrijden. Maar het voelt alsof ik hier gisteren nog speelde”, laat Veltman weten. Ook laat de verdediger weten nog paar oud-teamgenoten van Ajax te spreken. “Dat zal ook altijd zo blijven. Het zijn ex-teamgenoten maar door de jaren heen vrienden geworden, daar houd ik altijd contact mee”.

Voor Veltman voelt het hoofdstuk Ajax nu wel écht afgesloten. “Het is nu echt klaar. Je weet natuurlijk nooit hoe het loopt, maar ik zit nu helemaal op mijn plek in Engeland. Het blijft schitterend om hier te zijn”, besluit de verdediger.

In totaal kwam Veltman tot 246 wedstrijden in Ajax 1, waarin in hij tien keer wist te scoren.