Joël Veltman terug naar Ajax? "Ben van zaakwaarnemer gewisseld"

Het is nog niet duidelijk waar Joël Veltman komend seizoen actief zal zijn. De 34-jarige verdediger van Brighton & Hove Albion beschikt over een aflopend contract en laat weten dat hij voorlopig alle opties openhoudt.

Na het gelijkspel tegen Bournemouth sprak Veltman met The Athletic over zijn toekomst. "Ik ben van zaakwaarnemer gewisseld, de club weet dat. Ik denk dus dat de club wilde dat ik dat eerst regelde en daarna zouden we een gesprek hebben. Dat is vorige week gebeurd, dus misschien hebben we tussen nu en een maand meer gesprekken. Zo niet, dan houd ik mijn opties open."

Hoewel er nog geen duidelijkheid is, voelt Veltman zich prettig bij zijn huidige club. "Ik ben hier gelukkig", vertelt de verdediger. "Ze weten ook wat ik nog kan. Mijn kinderen gaan naar een Engelse school en spreken beter Engels dan Nederlands, dus dat zijn allemaal goede dingen. Maar zoals gezegd houd ik voor nu alle opties open."

Veltman maakte in de zomer van 2020 voor ongeveer één miljoen euro de overstap van Ajax naar Brighton. Dit seizoen kwam de 28-voudig international tot vijftien officiële optredens voor de Engelse club. Eerder werd hij nog gelinkt aan een terugkeer bij Ajax.