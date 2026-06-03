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"Joël Veltman wordt genoemd, die zou ik linea recta naar Ajax halen"

Stefan

De transferperiode is weer in zicht en dat betekent dat ook de geruchten weer de kop opsteken. Zo werd Joël Veltman gelinkt aan een terugkeer naar Ajax en dat zouden Kale en Kokkie zeker toejuichen.

"Ook Joël Veltman wordt veel genoemd en die zou ik linea recta halen", stelt Kokkie in de podcast Kale & Kokkie. "Vorig seizoen is er contact geweest en toen heeft hij gezegd dat hij nog een jaar contract heeft en bij Brighton zou blijven", haakt Kale in. "Nu is de situatie anders, want hij loopt uit zijn contract. Dat is een heel ander verhaal."

"Dat is iemand die je zo op kan halen. En hij kan rechtsback, maar ook rechts centraal spelen", gaat Kokkie verder. Vervolgens wordt de heren voorgelegd dat sommige supporters zich afvragen wat Ajax met Veltman moet. "Hij heeft bij Ajax altijd ter discussie gestaan", reageert Kale. "Ik weet niet wat dat is, maar er zijn net zoveel voor- als tegenstanders. Maar als je deze jongen transfervrij kunt halen, dan moet je dat gelijk doen."

"De mensen die de supporters willen halen, dat zijn allemaal toppers. Maar we moeten ook even naar de huidige staat van dit Ajax kijken en daar bedoel ik ook het financiële plaatje mee", legt Kokkie vervolgens uit. "Dan moet je kijken hoe je je elftal op een reële manier kan versterken. Als jij dan transfervrij wat ervaren jongens kan toevoegen... Al moet je ze natuurlijk niet allemaal halen", aldus de supporter.

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