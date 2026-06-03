"Joël Veltman wordt genoemd, die zou ik linea recta naar Ajax halen"
De transferperiode is weer in zicht en dat betekent dat ook de geruchten weer de kop opsteken. Zo werd Joël Veltman gelinkt aan een terugkeer naar Ajax en dat zouden Kale en Kokkie zeker toejuichen.
"Ook Joël Veltman wordt veel genoemd en die zou ik linea recta halen", stelt Kokkie in de podcast Kale & Kokkie. "Vorig seizoen is er contact geweest en toen heeft hij gezegd dat hij nog een jaar contract heeft en bij Brighton zou blijven", haakt Kale in. "Nu is de situatie anders, want hij loopt uit zijn contract. Dat is een heel ander verhaal."
"Dat is iemand die je zo op kan halen. En hij kan rechtsback, maar ook rechts centraal spelen", gaat Kokkie verder. Vervolgens wordt de heren voorgelegd dat sommige supporters zich afvragen wat Ajax met Veltman moet. "Hij heeft bij Ajax altijd ter discussie gestaan", reageert Kale. "Ik weet niet wat dat is, maar er zijn net zoveel voor- als tegenstanders. Maar als je deze jongen transfervrij kunt halen, dan moet je dat gelijk doen."
"De mensen die de supporters willen halen, dat zijn allemaal toppers. Maar we moeten ook even naar de huidige staat van dit Ajax kijken en daar bedoel ik ook het financiële plaatje mee", legt Kokkie vervolgens uit. "Dan moet je kijken hoe je je elftal op een reële manier kan versterken. Als jij dan transfervrij wat ervaren jongens kan toevoegen... Al moet je ze natuurlijk niet allemaal halen", aldus de supporter.
Doe mee aan het WK-spel van Ajax1!
Het WK begint op donderdag 11 juni in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Hoe ver gaat Oranje komen? Doe mee aan het WK-spel van Ajax1 op Scorito!
BREAKING | 'Ajax nadert akkoord met Real Madrid over Ceballos'
"Joël Veltman wordt genoemd, die zou ik linea recta naar Ajax halen"
Van der Hart eerlijk: "Dan zitten Nederlanders boos op de bank"
'Blind is een logische optie voor Ajax, hij wil ook terugkeren'
Sierd de Vos twijfelt aan Míchel bij Ajax: "Het is geen toptrainer"
Míchel: "Doel is om Ajax weer daar te krijgen waar het hoort"
BREAKING | Ajax bevestigt komst van Míchel als nieuwe trainer
'Ajax en Bounida bereiken geen transferakkoord met Duitse club'
'Ajax moet vrezen: PSV mengt zich in strijd om NEC-uitblinker'
Ahmetcan Kaplan krijgt slecht nieuws en kan zijn koffers pakken
'Ajax kan cashen: NEC en Turkse topclub willen verdediger kopen'
Mike Verweij noemt drie trainers: "Zij bleken niet haalbaar"
Blind weer Ajacied? "Vraag is of hij de steun krijgt van het publiek"
'Feyenoord troeft Ajax af en versterkt zich met Marokkaans talent'
Nicolás Tagliafico terug naar Ajax? "Dat wordt een salarisdingetje"
Josip Sutalo krijgt fantastisch nieuws en kan zijn koffers pakken
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord: Míchel wordt de nieuwe trainer'
'Arne Slot gelinkt aan Ajax': "Ik heb even contact gehad vandaag"
Verweij: "Ik begrijp dat Ajax echt bezig is met goede spelers"
Gaat Lang schitteren op het WK? "Noa houdt van zulke dingen"
'Dies Janse miljoenen waard na goed seizoen bij FC Groningen'
Weghorst kan rol spelen in Oranje: "Dat doet hij goed bij Ajax"
Van der Gijp zou oud-Ajacied passeren in Oranje: "Matig seizoen"
'Feyenoord verslaat Ajax in strijd voor Marokkaans toptalent'
Ajax-fans willen Slot na Liverpool-exit: "Pak de telefoon, Jordi"
'Cruijff en Ajax maken grootste kans op huurdeal met FC Barcelona'
Huurling keert terug naar Ajax: "Enorm bedankt voor dit seizoen"
Jade Anna deelt geweldig nieuws met oud-Ajacied: "Heart is full"
"Hij vond dat ik in een shirt van Frenkie de Jong de baan op moest"
'Slot niet naar Ajax': "Dan moet hij heel veel geld inleveren"