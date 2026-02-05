Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Het laatste Ajax Nieuws

Joeri Heerkens beseft: "Dan merk je wel dat Ajax next level is"

Niek
Joeri Heerkens
Joeri Heerkens Foto: © Pro Shots

Joeri Heerkens heeft het uitstekend naar zijn zin bij Ajax. De talentvolle doelman, die Remko Pasveer naar Heracles Almelo zag vertrekken, laat zich niet gek maken door alle transfers en geruchten bij de club uit Amsterdam. 

"Ik moet het goed doen bij Jong Ajax en laten zien dat ik onder de lat kan staan bij het eerste", vertelt hij in gesprek met Ajax Life. "Mijn focus ligt op goed trainen en mezelf ontwikkelen. Het belangrijkste is dat ik gewoon speelminuten maak. Vitezslav Jaros is de nummer één bij de hoofdmacht. Bij Ajax is altijd concurrentie. Je moet laten zien dat je de beste bent. Dat kost tijd. Ik ben nog heel jong, dus ik heb die tijd", beseft Heerkens.

"Ik wil vooral veel goede wedstrijden keepen bij Jong Ajax, dan komt de rest vanzelf. Als ik kijk hoe ik hier binnen kwam en waar ik nu sta, dan is dat een heel verschil", vervolgt de sluitpost, die op De Toekomst vooral moet werken aan zijn rol in het positiespel. "Je denkt als je naar Ajax komt dat je wel mee kan voetballen. Ik speelde immers al in de jeugdteams van Oranje", blikt Heerkens terug. 

"Maar dan merk je wel dat Ajax next level is in wat ze vragen van een keeper in de opbouw", constateert hij. "Dat was aan het begin erg wennen voor mij, maar ik merk dat het nu steeds beter gaat. Het is niet altijd zonder risico, maar als we er onderuit komen, zijn we ook heel gevaarlijk", besluit Heerkens over het spel van Jong Ajax. 

