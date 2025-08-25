Kick-off
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Joeri Heerkens vestigt record, maar Jong Ajax gaat wel onderuit

Gijs Kila
bron: AjaxFanatics
Joeri Heerkens
Joeri Heerkens Foto: © Pro Shots

Ondanks een zeldzaam keepershoogtepunt van Joeri Heerkens ging Jong Ajax maandagavond met lege handen naar huis. In een knotsgek duel tegen Jong FC Utrecht keerde de negentienjarige doelman twee strafschoppen, maar zag hij zijn ploeg alsnog met 4-3 verliezen.

Heerkens, deze zomer overgekomen van Sparta Praag, onderscheidde zich al vroeg in de wedstrijd door een penalty van Jesse van der Haar te keren. Vlak voor rust herhaalde hij dat kunststukje tegen Emirhan Demircan. Daarmee schreef hij geschiedenis: nooit eerder stopte een keeper twee strafschoppen in één wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie.

Toch kon de jonge sluitpost zijn ploeg niet aan een resultaat helpen. Bij de 1-1 ging hij zelf in de fout door de bal slordig in te spelen op Youri Regeer, waarna Noa Dundas dankbaar profiteerde. Andere Utrechtse goals kwamen van Sil van der Wegen, Emirhan Demircan en een eigen doelpunt van Jinairo Johnson.

Aan Amsterdamse zijde was Rayane Bounida de uitblinker. De Belg scoorde tweemaal en gaf de assist op de 3-3 van Ahmetcan Kaplan. In de slotfase had Bounida zelfs de gelijkmaker op zijn voet, maar zijn schot eindigde op de paal.

Jong Ajax
