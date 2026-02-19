"Joey Kooij mag Ajax fluiten, want hij werkt niet meer bij Ajax"

Nagtegaal is werkzaam als wijkagent in Rotterdam en supporters van Go Ahead Eagles vragen zich af of dat al eens is besproken met de KNVB en of het niet beter zou zijn om de 32-jarige arbiter niet bij Feyenoord-duels aan te stellen om partijdigheid te voorkomen.

"Ik ken ook een wijkagent, hij was wijkagent in Rotterdam, en dat is een van onze beste scheidsrechters", reageert algemeen directeur Jan Willem van Dop, doelende op Danny Makkelie. "Hij is altijd redelijk pro Go Ahead Eagles." Van Dop vindt het argument over scheidsrechters uit de regio dan ook niet sterk. "Ik ben opgegroeid in Zwijndrecht. Ben ik dan gelijk een Feyenoorder?", vraagt hij zich af. Van Dop was tussen 1996 en 2005 werkzaam als directeur bij Feyenoord.

De bestuurder neemt het onderwerp wel serieus. "Wij als clubs zijn voortdurend met de KNVB bezig om ervoor te zorgen dat de arbitrage naar een hoger niveau gaat. Er is één regel bij de KNVB dat er geen relatie mag liggen tussen de scheidsrechter en een familielid", legt hij uit. "Joey Kooij is bijvoorbeeld een schoonzoon van Frank de Boer, maar die werkt niet meer bij Ajax, dus die vlieger gaat niet op. Hij mag dus gewoon Ajax fluiten. Was Frank de Boer nog trainer, dan mocht het niet. Dat is eigenlijk de enige regel."

Van Dop was zondag in De Kuip echter niet te spreken over het optreden van Nagtegaal. "Raymond van Meenen is nu de hoofd van de arbitrage en die is afgelopen zondag echt gek van mij geworden. Dat ik zelfs een appje van hem kreeg: Dop, misschien is het handig om eens tijdens de wedstrijd je telefoon uit te zetten. Daar hebben we maandag over gesproken. Hij zei: Maar jij komt zo indringend binnen, daar heb je zelf geen weet van. Dat moet je ook op een juiste manier beoordelen", aldus Van Dop.

De algemeen directeur van Go Ahead Eagles krijgt dan uit de zaal het voorbeeld dat Enschedese scheidsrechter Bas Nijhuis geen wedstrijden van FC Twente fluit. "Ik wil aan Raymond van Meenen vragen wat de reden is dat dat niet mag. Want ik weet het niet. Ik ga het vanavond aan hem vragen waarom dat zo is. Hij zal ongetwijfeld met een antwoord komen en dat ga ik weer delen", besluit hij.