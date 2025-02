Joey Veerman duidelijk: "Bang voor Ajax? Dat heb ik nooit gezegd"

Joey Veerman beseft als geen ander dat PSV niet al te best uit de winterstop is gekomen. De Volendammer liet na het gelijke spel tegen NEC dan ook zijn emotie de vrije loop na het laatste fluitsignaal.

"Jullie weten inmiddels dat ik geen spelletjes speel als ik op het veld sta en mijn emotie toon", begint Veerman voor de camera van ESPN. "NEC was echt een bizarre wedstrijd. De feiten liegen natuurlijk niet. We hebben best veel tegendoelpunten uit spelhervatting, daar hebben we de afgelopen week ook veel op getraind. Dat gaan we zeker vaker doen."

"We hebben natuurlijk nu een paar goede wake up-calls gehad. Dat hadden we zelf niet gewild, maar dat is nu eenmaal gebeurd", vervolgt hij. "Wat ik al zei: de feiten liegen niet. Volgens mij kregen we de afgelopen duels telkens twee standaardsituaties tegen, dus als we dat probleem oplossen dan kan het nog weleens een leuk seizoen worden voor ons."

Veerman deelt vervolgens een compliment uit aan Ajax. "Zij blijven heel knap hun wedstrijden winnen. Hoe ze het doen, doen ze het. Wij hebben gewoon veel te veel punten laten liggen na de winterstop. Als je nu kijkt naar de ranglijst, dan is het gewoon heel spannend. Dat hebben we zelf gedaan en moeten we zelf weer oplossen. Bang voor Ajax? Dat heb ik niet gezegd. Ik zeg dat Ajax het tot nu toe goed gedaan heeft", aldus de middenvelder.