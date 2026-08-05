Joey Veerman voorspelt titelstrijd: "Grootste concurrent? Ajax"
Joey Veerman heeft duidelijke doelen voor het komende seizoen. De middenvelder van PSV vertelt in een vragenvuur met ESPN dat hij verwacht dat zijn club bovenaan eindigt, maar ziet Ajax als de grootste concurrent voor de landstitel.
"PSV eindigt op de ranglijst?", krijgt Veerman voorgelegd. "Gewoon eerste", antwoordt de spelmaker. Daarna wordt hem gevraagd wie hij ziet als de grootste concurrent in de strijd om de landstitel. "Wie wordt de grootste uitdager voor de titel?", luidt de vraag. "Ajax", reageert de Volendammer.
Ook op persoonlijk vlak heeft Veerman zijn ambities uitgesproken. De spelmaker mikt op negen doelpunten en zeventien assists. Daarnaast kijkt de PSV’er vooruit naar een mogelijke terugkeer bij het Nederlands elftal. Sinds het EK van 2024 kwam Veerman niet meer in actie voor Oranje, nadat voormalig bondscoach Ronald Koeman geen beroep meer op hem deed.
"Of ik mijn rentree bij Oranje ga maken? Ja", is Veerman duidelijk. Onder de nieuwe bondscoach hoopt de middenvelder op een nieuwe kans. Michael Reiziger lijkt momenteel een van de belangrijkste kandidaten om Koeman op te volgen.
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Joey Veerman voorspelt titelstrijd: "Grootste concurrent? Ajax"
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