Joey Veerman waarschuwt Ajax: "Sparta laatste weken in topvorm"

Met nog vier wedstrijden te spelen moet Ajax dan nog wel tweemaal verliezen. De Amsterdammers spelen zondagmiddag thuis tegen Sparta Rotterdam en Veerman ziet de koploper niet zomaar winnen in de Johan Cruijff ArenA.

"Sparta is volgens mij in topvorm de laatste drie weken. We gaan het zien", zegt Veerman tegenover ESPN. "We hopen dat we de druk erop kunnen houden en dat Sparta een stuntje kan neerzetten. Of ik er echt geloof in heb? Kijk, zes punten met nog vier wedstrijden is moeilijk. Maar goed, twee dagen geleden waren het nog negen punten en vijf wedstrijden. Het kan allemaal."